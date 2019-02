Super Bowl 2019, le meilleur des pubs

Ce dimanche se tiendra la finale du Super Bowl 2019 au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. La retransmission à la télévision du championnat organisé par la National Football League fait partie des émissions les plus regardées aux Etats-Unis. En 2018, 103,4 millions de personnes ont regardé le Super Bowl. Autant dire que pour les marques qui peuvent se le permettre, c'est le lieu idéal pour annoncer. Selon plusieurs médias américains tels que CNN et Fox, les 30 secondes de publicité diffusées durant la finale 2019 opposant les New England Patriots aux Los Angeles Rams seront facturées entre 5,1 et 5,3 millions de dollars. (nxp)