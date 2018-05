Sur leurs catamarans volants, les Suisses montent au front

Trois équipes. Trois générations. Une même ambition: devenir le premier champion du monde de GC32. Ce catamaran doté de foils est le bateau monotype le plus performant. Et parmi les nations les plus redoutables, la Suisse occupe une place de choix. Les as du volant ont été élevés sur le Léman. Et ils entendent bien confirmer leur savoir-faire à l’occasion du premier championnat du monde, organisé à Riva del Garda.

Dans la Marina de la coquette cité transalpine, trois drapeaux suisses flottent fièrement en haut des mâts des GC32 d’«Alinghi», «RealTeam» et «Tilt». Ils témoignent de la vitalité des marins suisses, qui ont parfaitement anticipé la révolution qui a changé le visage de la voile. Aujourd’hui, on ne navigue plus, on décolle. Et les as du volant s’appellent Ernesto Bertarelli, Jérôme Clerc ou Sébastien Schneiter. Harnachés comme des pilotes d’avion, les trois barreurs racontent ces nouvelles sensations ressenties lorsque le vent thermique du lac de Garde les propulse à près de trente nœuds.

La voile va plus vite

«La voile d’aujourd’hui est comme le football, elle va plus vite, commence Ernesto Bertarelli. Elle est donc beaucoup plus intéressante car cette vitesse offre de nouvelles possibilités. Lorsqu’on vole, on peut tenter des coups qu’on ne pouvait pas faire avant. Il y a beaucoup plus de dépassements et de rebondissements.»

Des courses passionnantes et des sensations uniques lorsque le foil se met à hurler et que le bateau s’élève au-dessus de l’eau. «C’est un feeling incroyable, témoigne celui qui pilote «Alinghi» sans trembler. L’équilibre, la vitesse, ce bruit particulier. C’est le top.» Il paraît même que quand on y a goûté, il est difficile de revenir à autre chose. «Mon premier souvenir mémorable de foiling remonte à 2015, poursuit Ernesto Bertarelli. Nous avions navigué dans le Solent à l’occasion du tour de l’île de Wight. On nous regardait un peu comme des pionniers. Depuis, nous avons appris à vraiment maîtriser ce bateau et à en connaître les subtilités.»

Le travail sur la durée, c’est sans doute le secret des navigateurs suisses. «Nous avons la chance de pouvoir compter sur des soutiens de passionnés, témoigne Jérôme Clerc, barreur de «RealTeam». Il faut du temps pour être performant et notre sponsor nous permet de progresser sur le long terme.» Et quelle progression entre les premiers bords sur des catamarans volants et aujourd’hui! «On en a pris des boîtes, il y a trois ans, se souvient l’ancien administrateur du Centre d’entraînement à la régate. Pour moi qui vient plutôt de l’école du large, avec notamment des Tour de France en monocoque lesté, le passage a foiling a été une révolution sportive et intérieure. C’est addictif. Je ne me vois pas refaire de la voile autrement. Ce qui est génial, ce sont les sensations physiques que l’on peut ressentir à bord et l’ouverture du champ d’action.»

Un peu comme le ski

Le discours est à l’identique chez Sébastien Schneiter. Passionné de vitesse, le cadet des «Top Gun» suisses y va même d’un parallèle avec le sport national. Des foils, des lattes, quelles différences dans le fond? «Je ressens un peu les mêmes choses que lorsque je skie dans la poudreuse, explique-t-il. On peut prendre plusieurs G lors des changements de direction. Pour le barreur, c’est une responsabilité de maintenir le bateau le plus stable possible. Avec la vitesse, il vaut mieux éviter les arrêts brutaux. Cela dit, il faut toujours garder à l’esprit que c’est un travail d’équipe qui permet d’éviter les accidents. La coordination fait beaucoup. Moi, j’essaie d’être le plus fin possible à la barre pour limiter au maximum les mouvements du bateau.»

Maîtrise, sécurité et automatismes sont les maîtres mots qui reviennent dans la bouche des trois barreurs, heureux de pouvoir compter sur des équipiers de choc. «On ne le répète pas assez, mais que ce soit à la fédération ou dans les clubs, un excellent travail est effectué, souligne Ernesto Bertarelli. C’est un peu les fruits de ce travail – ainsi que de celui qui est fait dans nos équipes respectives – que nous recueillons aujourd’hui. Les Suisses ont toujours aimé aller se confronter aux autres nations. On peut dire que désormais, c’est l’inverse…»

Un départ en douceur

Première journée tout en douceur. Seules deux manches ont pu être courues dans un vent très léger. Dans l’acte 1, «Alinghi», «RealTeam» et «Tilt» ont montré les crocs d’entrée en passant la première bouée en tête. Une pénalité plus tard, «Tilt» s’est retrouvé en fin de peloton. Victoire d’«Alinghi» devant «RealTeam». Prometteur. Dans l’acte 2, les héros de la manche 1 ont été pénalisés pour départ anticipé et ont fini 10e et 12e. Au général, les Anglais d’«Ineos» mènent avec 7 points. «Alinghi» est 4e avec 11 points, «RealTeam» 8e (14 pts) et «Tilt» 11e (20 pts). Rien de figé avec encore 18 manches possibles jusqu’à dimanche. G.SZ (24 heures)