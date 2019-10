Tadesse Abraham, veilleur de nuit à Doha

«Rends la Suisse et ta famille fiers.» La poignée de main est franche, lorsque Viktor Röthlin donne ses derniers encouragements à Tadesse Abraham. «Si tu as encore une question, n’hésite pas à m’appeler ou à m’écrire. Mais tu sais ce qu’il te reste à faire. Tu es prêt Tade!» Le respect entre les deux marathoniens, anciens adversaires et coéquipiers, est à la hauteur du défi qui attend Abraham dans la nuit de samedi à dimanche à Doha.

Le Genevois de 37 ans prendra le départ, à 23 h 59 précises, du marathon des championnats du monde de Doha. 42,195 kilomètres qui s’annoncent épiques dans des conditions météorologiques intenses (plus de 30 degrés). «Je suis allé courir pour la première fois mercredi soir à minuit, expliquait-il jeudi. Les sensations sont vraiment bizarres, surtout avec cette humidité (ndlr: plus de 70%). On transpire beaucoup. Mais ces conditions seront les mêmes pour tout le monde.»

170 km par semaine

Tadesse Abraham s’est préparé sur les hauts plateaux d’Éthiopie. Il a couru jusqu’à 170 kilomètres par semaine sur les routes de campagne autour d’Assella, terres de Bekele et Gebreselassie. «Je suis parfois redescendu en plaine pour m’habituer à m’entraîner dans de plus grandes chaleurs», précise le Genevois, avec la réserve qui le caractérise.

Viktor Röthlin est présent au Qatar depuis la semaine dernière en tant que consultant SRF. Il connaît bien les conditions de Doha puisqu’il s’est régulièrement entraîné sur la Corniche. Cette promenade au bord de mer où les marathoniens parcourront six fois une boucle de sept kilomètres. «C’est loin d’être idéal, reconnaît le médaillé de bronze aux Mondiaux 2007 d’Osaka. Le corps chauffe à cause des températures, mais a de la peine à se refroidir en transpirant parce que l’air est très humide. La chaleur crée une sorte de halo autour de vous.»

Résister aussi au sommeil

Dans ce contexte, courir plus de deux heures devient un combat profond contre soi-même et la souffrance. Lors du marathon féminin la semaine dernière, 30 des 70 athlètes avaient été contraintes de renoncer. Abraham a regardé la course en différé depuis son camp de base africain. Cette pluie d’abandons dans le désert qatari l’inquiète-t-il? «Non, je n’ai pas peur. Mais je sais que je devrai trouver les clés pour éviter le coup de chaud.» Le Genevois semble détendu, presque détaché de cette nuit brûlante qui l’attend.

L’autre défi à gérer sera ce départ à minuit. «Habituellement, mon corps est habitué à dormir à cette heure-là», souligne le marathonien. Contrairement à d’autres athlètes, il n’a pas voulu décaler son sommeil pour s’habituer à courir aussi tard. «Tu te reposes moins bien le jour que la nuit, souligne-t-il. Au final, le risque est de perdre plus d’énergie qu’autre chose en faisant tous ces efforts.»

Côté stratégie, «Tade» veut partir lentement: «Je vais me concentrer sur mon tempo et pas sur mes adversaires.» Une stratégie prudente – somme toute très helvétique – qui avait payé pour Röthlin dans la touffeur d’Osaka. Douze ans plus tard, Abraham nourrit le fol espoir de vivre la même destinée.