Thabo Sefolosha s’engage avec les Houston Rockets de Clint Capela

Thabo Sefolosha s’est engagé pour un an avec les Houston Rockets, club de Clint Capela. Âgé de 35 ans, l’expérimenté ailier va donc disputer une quinzième saison consécutive dans la plus prestigieuse ligue du monde. Sans contrat depuis le 1er juillet, l’attente est donc enfin terminée pour le Vaudois. «J’ai trouvé le temps long, nous a-t-il confié par téléphone depuis Las Vegas où il vient de passer quatre jours avec ses nouveaux coéquipiers. J’ai même hésité à sonder le marché européen en voyant que rien ne semblait se décanter en NBA.»

Et puis il y a eu cette invitation des Houston Rockets. «J’ai reçu un coup de fil me disant qu’ils voulaient me voir à l’œuvre, nous raconte-t-il. Je n’ai pas hésité et j’ai sauté dans le premier avion.» Après quatre jours d’entraînement, ses nouveaux dirigeants lui ont donc tendu un contrat minimum. «C’est un contrat pleinement garanti pour une année, poursuit-il. Je suis très heureux que nous soyons arrivés à cette entente. Houston faisait partie de la liste de clubs qui m’intéressent. C’est une formation qui a un vrai rôle à jouer dans le prochain championnat.»

Visa à obtenir

Dans le Texas, Thabo Sefolosha rejoindra donc Clint Capela. «Cette connexion a probablement aidé à faire pencher la balance, a poursuivi le Vaudois. Avec mon expérience, je suis sûr que je peux lui apporter quelque chose pour la saison à venir.» Les deux hommes n’ont jamais joué sous le même maillot puisqu’ils n’ont jamais été disponibles en même temps pour évoluer en équipe de Suisse. «C’est une jolie histoire, apprécie Thabo Sefolosha. Je me réjouis que cela commence.»

Toujours à Las Vegas, Thabo Sefolosha va désormais effectuer un bref aller-retour en Suisse. «Je suis parti à l’aventure, rigole-t-il. Je ne savais pas trop dans quoi je m’embarquais en allant aux États-Unis. Il faut donc que je rentre en Suisse pour régler mes histoires de visa et de permis de travail.» Une formalité qui ne devrait pas le freiner bien longtemps. «Le but est désormais de rejoindre Houston le plus vite possible afin de m’y établir et de préparer au mieux la prochaine saison.»

Les Rockets entameront la saison qui vient dans le costume de favori, surtout depuis l’arrivée de Russell Westbrook en compagnie de James Harden. Les deux superstars étaient coéquipiers de… Thabo Sefolosha à Oklahoma City. «Il ne manque plus que Kevin Durant de cette époque, s’est marré le premier Suisse de NBA. Mais ça risque d’être un peu compliqué de le faire venir.»

Houston disputera sa première rencontre avec ses deux Suisses le 30 septembre contre Shanghai lors d’une partie amicale. Le championnat reprendra ses droits le 24 octobre pour Houston avec un duel face aux Milwaukee Bucks.