Thomas Carlile fait parler son expérience à Équissima

Le soleil était au rendez-vous pour conclure cette 22e édition d’Equissima, qui s’est déroulée au Chalet-à-Gobet. Malheureusement un temps très frisquet samedi aura un peu dissuadé le public de faire le déplacement pour assister à deux cross internationaux de haute tenue. En revanche, les spectateurs sont venus en nombre dimanche pour assister au final.

Tout était réuni pour que la fête soit belle. Un terrain parfaitement préparé par l’équipe de Marc-Henri Clavel et un nouveau tracé pour le cross – d’une longueur de 3,3 km – parsemé de 22 obstacles et 31 efforts. Un parcours technique et sélectif, concocté par le Français Pierre Michelet, «chef» lors des JO de Rio. Sur les 29 paires au départ du cross du 2*, seules quinze ont franchi la ligne d’arrivée: il fallait de l’expérience pour mener à bien son cheval.

Le Français Thomas Carlile a dominé le saut et le cross du 1* et du 2*, et a justement fait parlé son expérience, tant avec Bary Louvo (7 ans), qui découvre le complet cette année et qui faisait son deuxième 2*, qu’avec son jeune étalon de 6 ans Cestuy-la de l’Esques. «J’avais déjà adoré participer à Equissima l’année dernière et revenir courir dans cette plaine de Mauvernay me plaisait. L’organisation et l’accueil sont au top et soutenir cette équipe en participant me tient à cœur», confiait le Tricolore, ravi, à la sortie de son dernier parcours.

Un podium 100% féminin

De son côté, Salomé Lüdi a remporté le Championnat de Suisse élite de complet avec sa jument Super Rosi. «Je suis ravie de mon premier titre, d’autant plus que l’année dernière ça ne s’était pas très bien passé. Cette fois-ci, mon cheval a été concentré de bout en bout. En plus, je pars avec la wild card pour le cross indoor du CHI de Genève,; c’est génial, je serai au rendez-vous début décembre», résumait la jeune Bâloise.

L’Argovienne Steffi Mylius sur Camiro von Eichmatt (2e) et Camille Guyot avec Ulsan de Lacorée (3e), ont complété un podium 100% féminin. La Vaudoise, à cheval entre Lausanne (famille) et Vulbens/FRA (chevaux), a déjà été sacrée championne de Suisse des M21, mais pas encore chez les «grands». Rendez-vous l’an prochain?

Le premier CICOJ 1* mis sur pied à Equissima est revenu à la jeune et prometteuse Nadja Minder montant sa grise Violetta. Déjà 8e aux Européens M18 et excellente à l’étranger, elle est le plus sûr espoir helvétique, derrière Robin Godel (20 ans), qui s’envole cette semaine pour les Jeux équestres mondiaux à Tryon (États-Unis).

La Coupe des Nations a été remportée par l’équipe italo-suisse, qui a devancé France I.

Seul concours à proposer un programme pour les jeunes cavaliers, Equissima a permis à une dizaine d’espoirs en provenance de Suisse et de France de participer à des ateliers (nutrition, réseaux sociaux et techniques d’interview) et d’avoir leur propre classement. Le Français Thibault Champel, 7e du CIC 2*, s’est imposé devant les Suissesses Carla Brunner (9e) et Caroline Gerber (11e).

L’attelage était de la fête

En plus des démonstrations de pony games, de voltige et de spectacles, le derby d’attelage fut un des temps forts. Il est revenu à la Vaudoise Katia Maret, devant le Genevois Sébastien Botelli. Samedi soir, les Six Barres ont vu deux gagnantes, Jessica Cuerel et Cloé Potevin, ex æquo à 175 cm, franchis sans bévue.

(24 heures)