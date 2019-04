Toute la ville de Zurich tremble

D’habitude, ils se regardent en chiens de faïence, se moquent des déboires de l’un, des revers de l’autre. Mais depuis peu, les supporters de Grasshopper et du FC Zurich tremblent. Ensemble.

C’est une funeste perspective qui les réunit dans l’angoisse: celle de voir les deux clubs phares de la ville, les deux ennemis intimes, tomber en même temps en Challenge League. Jusque-là, ceux du FCZ avaient le sourire en coin en regardant patauger les Sauterelles, quasi condamnées à la relégation directe, à moins d’un miracle. Mais depuis que le Xamax du futur déchu Stéphane Henchoz marche sur l’eau, le FCZ a le feu aux fesses.

À six journées de la fin, Zurich (8e) n’a plus que deux points d’avance sur des Neuchâtelois qui viennent de terrasser YB et qui ont le vent en poupe. La place de barragiste menace furieusement. Alors, bien sûr, tout cela n’est que projections et bien des choses peuvent encore se passer. Zurich n’est pas le seul menacé: Saint-Gall, voire Lucerne, Sion et Lugano pourraient aussi bien avoir des sueurs froides. Mais sur les bords de la Limmat, un vent de panique souffle déjà à l’idée du pire. Soit la relégation directe du club le plus titré du foot suisse, GC (27 fois champion), et la possible chute en barrage du FC Zurich (12 titres).

«Ce serait la première fois dans l’histoire du foot suisse que Zurich n’aurait pas d’équipe dans l’élite»

Max Kern est un collègue qui travaille au «Blick», le quotidien qui compte beaucoup de lecteurs dans la plus grande ville de Suisse. Il est spécialiste en football pour ce journal depuis des années et, au téléphone, il ne rigole pas. «Bien sûr que c’est possible de voir les deux clubs de Zurich relégués en même temps, souffle-t-il. Et bien sûr que ce serait une catastrophe. Pour le football suisse, en considérant ce que représentent ces deux équipes. Ce serait la première fois dans l’histoire du foot suisse que Zurich n’aurait pas d’équipe dans l’élite. Ce serait aussi terrible pour le «Blick»: nous avons beaucoup de lecteurs en ville, ce que nous faisons sur ces deux équipes est très lu ou très consulté sur notre site internet. Non, il faudrait au moins que l’un des deux se maintienne, Zurich, puisque cela semble compromis pour GC.»

Xamax qui se sauverait, Servette qui confirmera bientôt sa promotion directe, Lausanne qui pourrait faire trébucher le FCZ en barrage: cela signifierait potentiellement quatre clubs romands en Super League, avec Sion. Après l’avènement de Bâle, puis de Young Boys désormais, un pied de nez de plus guette Zurich. On n’en est pas encore là, mais cette vision d’effroi affole déjà toute une ville (24 heures)