Trois Suisses en liberté sur les routes de Romandie

On suivra avec intérêt le destin de cette équipe de Suisse dirigée par Danilo Hondo, cette semaine sur les routes romandes. Mais pour les possibles exploits helvétiques, il faudra surtout surveiller les maillots tricolores de la formation Groupama-FDJ, entre le prologue de mardi à Neuchâtel et le chrono final, dimanche à Genève.

Ils auraient pu être quatre Suisses au départ chez les Français, mais Steve Morabito, victime d’une chute à l’entraînement fin mars, a dû renoncer. «Il y a dix jours encore, je l’ai appelé pour savoir comment il était, il m’a dit que ce n’était vraiment pas possible, explique Yvon Madiot, directeur sportif. De par sa connaissance du terrain, son expérience de la course en général, c’était l’un de nos capitaines de route. Steve va nous manquer, mais nous avons d’autres atouts.»

Parmi eux, donc, trois Suisses: Sébastien Reichenbach, qui avait rejoint Morabito chez l’ex-FDJ tout court en 2016, Stefan Küng et Kilian Frankiny – les deux derniers disputent leur première saison sous leur nouveau maillot. Avec bonheur, visiblement. «L’ambiance, la vie de l’équipe, la façon de travailler, tout est complètement différent, sourit le Haut-Valaisan Kilian Frankiny. Avant, chez BMC, l’esprit était plus américain. Là, il est plus français. Il y a un autre feu, avec Marc Madiot (ndlr: le directeur sportif historique, en relâche sur ce Tour de Romandie mais son frère Yvon est là). Je me sens très bien. Sur la route aussi, j’ai plus de libertés.»

Stefan Küng vise la gagne

Stefan Küng ne dit pas autre chose. «J’ai plus de responsabilités, je sens qu’on me fait confiance.» Promu leader de l’équipe sur les classiques du printemps (il a terminé bon 11e de Paris-Roubaix), le Thurgovien de 25 ans affiche beaucoup d’ambitions pour ce Tour de Romandie. «Je vise la victoire sur les deux chronos», lance-t-il.

Mais ça n’est pas tout: «On est là pour gagner, on veut gagner. Je n’oublie pas que, lors de mes deux derniers Tours de Romandie, j’avais à chaque fois réussi une échappée victorieuse (en 2015 à Fribourg et en 2017 à Bulle).» Les deux fois, c’était sous le déluge. Vendredi, on annonce très mauvais temps vendredi à Romont. «Je ne promets rien, mais je vais tout tenter.»

Un état d’esprit qui s’appliquera à ses deux compatriotes. «Quand notre leader (ndlr: sur les grands Tours) Thibaut Pinot est là, on roule à 100% pour lui, expose Yvon Madiot. Mais là, c’est différent. En plus de Stefan, j’attends beaucoup de Kilian (Frankiny) et Sébastien (Reichenbach). Ils sont chez eux et, pour moi, ils doivent bouger, se montrer. Je m’attends à une course assez ouverte, donc je vais insister là-dessus. On est plutôt dans l’esprit de lâcher les fauves.»

Reichenbach veut le top 10

Le mot d’ordre est clair. Les trois Suisses de Groupama-FDJ seront à peu près libres sur les routes du Tour de Romandie. Concernant le classement général, le Français David Gaudu, excellent 6e de Liège-Bastogne-Liège dimanche, part avec un boyau d’avance dans la hiérarchie interne. Mais Sébastien Reichenbach est en embuscade: «Je suis co-leader avec David et j’ai vraiment envie de rentrer une fois dans les dix premiers, dit le Valaisan de bientôt 30 ans. J’avais fini 11e en 2016, pour 5 secondes qui me restent encore en travers de la gorge.»

Trois Suisses sur la ligne de départ, chacun son rôle, pas mal de fuites et d’escarmouches à escompter au fil des étapes. Cette semaine, la garde helvétique de la formation Groupama-FDJ a l’occasion de prendre ses aises. (nxp)