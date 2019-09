Trois clubs vaudois aux ambitions mesurées

Trois clubs vaudois qui se disputent la sphère orange en LNA, ça ne s’était plus vu depuis la saison 2007-2008. Pourtant, le président de l’Association vaudoise de basket (AVB) est partagé. «Il y a de la fierté, mais aussi des inquiétudes économiques, car les ressources déjà limitées dans notre sport se retrouvent divisées entre les trois, confie José Fernandez Utges. Même si les équipes sont bien réparties géographiquement dans le canton, ça ne suit pas au niveau du sponsoring.» Ainsi, Vevey Riviera Basket (450'000 francs de budget), Pully Lausanne Foxes (400'000) et le BBC Nyon (460'000) ont des budgets limités.

À la tête de la deuxième plus grande association régionale suisse (3421 licenciés, 29 clubs), José Fernandez Utges tire la sonnette d’alarme face au manque de personnel engagé dans les comités. «Les clubs reposent sur quelques personnes qui font un travail de pro de manière bénévole. Parfois ça explose, comme à Vevey cet été, où le club tournait grâce à trois personnes.» Les ambitions des Vaudois se retrouvent plafonnées et les années glorieuses si lointaines (entre 1991 et 1993, sept des neuf titres sont revenus à des formations du canton). Le président de l’AVB a son idée: «Je verrais bien un club phare qui regrouperait les meilleurs et un second en LNA. Puis deux ou trois clubs en LNB avec les meilleurs jeunes. Cette pyramide vaudoise nous permettrait de viser le titre.»

Vevey Riviera Basket: Tout recommencer

Le club veveysan est passé par toutes les émotions la saison passée. Un exercice exceptionnel sur le plan sportif, avec une première participation aux demi-finales depuis dix-huit ans (défaite 3-0 face aux Lions de Genève). Suivi d’un été tumultueux, où le club de la Riviera a failli être rayé de la carte, avant d’être sauvé de justesse. Il y a tout juste un mois, le club de basket de Vevey a fait peau neuve. Nouveau nom (Riviera Lakers est devenu Vevey Riviera Basket), nouveau président (Nathan Zana, ancien pro), nouveau logo et un comité qui sera mis en place cet… automne. «Oui, ça a été très compliqué de bâtir un effectif en si peu de temps, concède Nathan Zana. On a un mois de retard dans la préparation par rapport aux autres équipes et c’est un gros handicap.»

Vevey Riviera Basket, qui a enregistré sept départs importants et a vu débarquer quatre nouveaux étrangers, a décidé de s’appuyer sur les jeunes. Le technicien belgo-croate Niksa Bavcevic, champion de suisse avec le BBC Monthey il y a deux ans, a été engagé dans ce sens. «C’est un spécialiste de la formation, qui va créer des bases solides sur cinq ans, explique Nathan Zana. L’idée est de sortir deux ou trois joueurs suisses appelés à jouer un rôle majeur en équipe nationale.» Aux Galeries du Rivage, l’ambition à moyen terme est également de créer une structure pro. «Le nouveau logo rappelle l’ancien de Vevey Basket. Il correspond à l’âge d’or du club, qui a notamment joué l’Europe dans les années 1980», conclut malicieusement le nouveau président.

Les principaux départs :

Jankovic Milos (BBC Monthey-Chablais) Kelly Raijon (SAM Basket Massagno) March Ronald (Aix-Maurienne Savoie Basket, ProB France) Vinson Darell, (?) Fongue Eric (BC Boncourt) Pessoa Pedro (Arrêt) Studer Thomas (Blonay Basket, NL1 Men) Top Badara (Arrêt) Vannay Titouan (Pully Lausanne Foxes Espoirs, NLB Men) Ruzicic Vladimir, coach, (BC Boncourt)

Les principales arrivées :

Albijanic Drasko (OKK Spars Sarajevo, Bosnie) Boltic Marko (Naturtex-SZTE-Szedeak Szeged, Hongrie) Harris Stephen (Den Helder Suns, Hollande) Hasandic Almir (OKK Spars Sarajevo, Bosnie) Boveda Christian (Retour à la compétition) COnus Ismail (Morges-Saint-Prex Red Devils, NLB Men) Hoxha Arben (Blonay Basket, NL1 Men) Jurkovitz Thomas (Fribourg Olympic) Molteni Westher (Union Neuchâtel Basket) Mouron Marco (Groupe E Académie Fribourg U23, NLB Men) Sjoeberg Michael (Baden Basket 54 (NL1 Men) Steinmann Florian (Fribourg Olympic) Bavcevic Niksa, coach, (Proximus Spirou Charleroi, Belgique)

Pully Lausanne Foxes: Retrouver un équilibre

La saison passée est à oublier du côté des Foxes, qui ont été les cancres en SB League (LNA). «Tout le monde se réjouit de tourner la page, de faire en sorte que cet exercice soit meilleur», confie Serge Vittoz, président du club lausannois, qui a maintenu sa confiance à l’expérimenté entraîneur Randoald Dessarzin. «J’ai dû réinjecter un discours de la gagne, car on est trop vite tombés dans une spirale négative, souligne le coach. Et plusieurs joueurs ne nous ont pas rejoints cet été en raison de nos moyens très limités.»

Pour le président des Foxes, c’est l’équilibre de l’équipe qui n’a pas été suffisamment bon l’année passée: «Cette saison, nous avons de la qualité à toutes les positions et des joueurs étrangers à chaque poste. Cela permettra notamment à nos meneurs suisses de s’appuyer sur l’expérience des renforts et de mieux exploiter leur propre potentiel.» Serge Vittoz est convaincu que son équipe sera ainsi plus percutante. Si le dirigeant de Pully Lausanne Foxes espère secrètement une place en play-off et une qualification en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, il veut surtout voir «une équipe attrayante pour le public et qui fonctionne bien».

Dimanche, le club lausannois débutera avec un premier derby vaudois face à Vevey Riviera Basket (16 h, salle Arnold-Reymond de Pully). «C’est positif d’avoir trois clubs vaudois. Le seul bémol est que les joueurs se répartissent dans les trois clubs. Chacun doit lutter pour pouvoir garder ses meilleurs jeunes», concède Serge Vittoz.

Les principaux départs : Jonathan Wade (Sigal Prishtina, Kosovo) Anton Wilson (inconnu) Averyl Ugba (BK Khimik OPZ Yuhzny, Ukraine) Marc Seylan (BC Boncourt) Alexander Hart (Lions de Genève) Jamani Pierce (inconnu)

Les principales arrivées:

Mike Laster (Crelan Okapi Aalstar, Belgique) Elston Jones (University of California Irvine) Antwoine Anderson (University of Connecticut) Jacob Calloway (Université of Southern Utah) D'Jo Berthi Mputu (BC Boncourt) Mawuli Asase (Mouvement jeunesse, retour à la compétition après blessure) Stefano Mobilia (Mouvement jeunesse Pully Lausanne Foxes)

BBC Nyon: Rester prudent

Nyon a l’excitation du néopromu, impatient de découvrir à quoi ressemblent les parquets à l’échelon supérieur. Mais aussi une certaine appréhension. Celle que les paniers soient trop haut pour un budget qui reste bas pour un club de l’élite.

À la base, le club de La Côte avait le projet de monter en 2020 et cette année d’avance a mis une certaine pression financière, car il a fallu chercher de nouveaux sponsors. Mais surtout trouver rapidement de quoi payer les frais d’inscription supplémentaires pour évoluer en première division. Le BBC Nyon s’est alors montré malin, en faisant appel au financement participatif: 20 000 francs ont été récoltés grâce aux Nyonnais. «Ce large soutien populaire nous a montré qu’il y avait du monde derrière nous, se réjouit Xavier Paredes, président du club. Avec l’aide d’un autre sponsor, nous avons clôturé le budget pour cette saison, mais nous restons très prudents.»

Pas de folie pour les pensionnaires du Rocher, qui s’appuient sur l’ossature championne suisse de LNB. «L’objectif était de recruter uniquement des joueurs étrangers, pas des Suisses onéreux, et de garder tous nos jeunes, précise Xavier Paredes. Nous voulons rester fidèles à notre ADN de club formateur.» Ainsi, Nyon a revu tout son système de formation et veut investir dans cette optique. «Le début d’exercice sera compliqué, car le saut entre les deux ligues est grand, confie l’ancien joueur de LNA. On espère être dans les dix meilleurs. Mais d’ici cinq à sept ans, Nyon veut jouer le titre», conclut Paredes.

Les principaux départs : Michael Daramola (Morges Saint-Prex Red Devils, LNB) Julien Erard (Politecnico di Milano 1863 (Serie D Italie) Rashad Smith (inconnu)

Les principales arrivées : Valentin Erard (Morges, LNB) Jordan Stevens (retour à la compétition) Cheick Sané (IC Horsens, Danemark) Juan Cabot Simarro (Meyrin, LNB)