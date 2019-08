Un après-midi au soleil et des zones d’ombre

Ingrats que nous sommes, à toujours vouloir qu’il soit parfait, bon et beau à la fois, avec ce qu’il faut de cruauté pour bousiller ses adversaires. Ingrat lui-même: «Ça fait mal de tomber aussi bas», avait-il soupiré mercredi, après un regard furtif sur une fiche de statistiques où l’on trouvait de tout, des doubles fautes à la douzaine et des pourcentages de frappadingues à la Fognini.

Mais Roger Federer est peut-être le fruit d’une intuition divine, il n’en a pas moins 38 ans, l’âge des paupières lasses et des coups de moins bien. C’est même toute la question, après trois petits tours à New York: a-t-il l’envie? Plus exactement, le courage et la force de la susciter (ce que l’on appelle aussi l’envie d’avoir envie)? Sa tête n’est-elle pas restée quelque part dans l’Appenzell profond, où il a planté sa caravane pendant l’été en Bidochon de luxe, dans une immersion ethnique chez les vraies gens, repli jubilatoire vers l’ordinaire, avec des pommeaux de douche qui pètent et des p’tits déj dans le pré façon famille Ricoré – mais on digresse…

Éviter de surjouer

La question, pour résumer, est simple: Roger Federer est-il totalement lui-même? Parce que ce n’est pas si clair… «Il y a des jours avec et des jours sans, philosophe-t-il. Aujourd’hui, c’était avec. Je n’ai pourtant rien changé à mes habitudes. Mais il faut aussi reconnaître que Daniel (Evans) n’était pas avantagé en ayant dû jouer la veille, je comprends qu’il vive cette situation comme une injustice. Peut-être encore qu’avec le retour de la chaleur, je suis plus à l’aise. En tout cas, les conditions sont nettement plus rapides qu’en nocturne.»

Il ne lui a fallu qu’une heure vingt pour battre Daniel Evans, sur le score quasi embarrassant de 6-2 6-2 6-1. Ingrats que nous sommes, à toujours regarder ailleurs: il subsiste chez Federer cette impression d’engourdissement, ce manque de ressort qui, des jambes à la tête, le laisse paraître raplapla – sans encore qu’il perde la main, mais un peu de sa perspicacité tout de même.

Ne soyons pas davantage ingrats envers Daniel Evans, dont la suspension pour usage de cocaïne et les bains de bouche au gin tonic ont «ruiné» (selon ses mots) le prestidigitateur épatant qu’il était, et qu’il tente bravement de redevenir à 29 ans (ATP 58). Sa balle n’a pas eu tant de poids ni de vitesse, ses trajectoires ont zigzagué sans but: impression de douce ivresse. «J’ai essayé de casser le rythme», a justifié le Britannique. Avec sa science de l’imbroglio, «Dany Boy» n’a pas réussi à excéder «le Maître», pas même à raviver quelques souvenirs d’Appenzell.

Une caravane passe

Reste à établir les responsabilités dans ce qui, à des degrés divers, doit autant à l’agilité de l’un qu’à l’apathie de l’autre. Daniel Evans s’est montré trop faible pour lever le mystère d’une vitalité discutable, et très discutée, à l’approche des grands duels; mais peut-être a-t-il dans le même temps réveillé le monstre qui sommeille en Federer.

«Je ne suis pas inquiet, a répété «le Maître», badin. Pour éviter un nouveau départ raté, j’ai pris l’option de ne pas surjouer. Démarrer tranquillement. Ne pas chercher le smash sur chaque balle. J’ai de l’expérience et je l’ai utilisée. Tout a mieux marché. Et voilà…» Une caravane passe.

Invité à réfléchir aux vices et vertus de l’US Open, un Grand Chelem qui lui échappe depuis 2008, Roger Federer a reconnu qu’au bout de la dix-neuvième fois, ce tournoi n’allait toujours pas de soi: «À Paris ou à Wimbledon, il y a toujours des joueurs qui n’aiment pas la terre ou le gazon, qui possèdent un style inadapté. À New York, ce n’est pas le cas: toutes les qualités peuvent s’exprimer. Par conséquent, les premiers tours sont souvent plus disputés et éprouvants qu’ailleurs. Il ne faut jamais relâcher sa concentration, c’est un peu ce que je vis en ce moment. Et puis, la ville te prend beaucoup d’énergie. Elle te plonge dans une agitation permanente dont tu ne peux pas t’échapper. Le bruit, le trafic, le vent, toutes ces choses n’existent pas dans les autres Grand Chelem, ou pas dans les mêmes proportions.»

Le coup de moins bien: c’est le mal qui guette les corps et les esprits fatigués en deuxième semaine, et Roger Federer le sait parfaitement. En attendant, il laisse causer.