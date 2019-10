Un handicapé victime de l’application d’un règlement

«Je n’ai fait qu’appliquer le règlement et je ne regrette pas ma décision!» Quarante-huit heures après avoir sommé une personne souffrant de trisomie de quitter le banc des remplaçants du FC Chêne Aubonne où il a l’habitude de prendre place depuis une dizaine d’années, Bruno Teixeira reste convaincu d’avoir bien agi. Le motif? Son nom ne figurait pas sur la feuille de match. Une décision qui a agacé Giovanni Vavassori, l’entraîneur du club local. «Lors de ce derby contre Gland (2e ligue), raconte le Tessinois, l’atmosphère s’est un peu échauffée en fin de match. Sur le terrain et sur les bancs des deux équipes. Mais rien de bien extraordinaire non plus. Interpellé par son juge de touche, l’arbitre a alors demandé à Christian de quitter sa place pour rejoindre les spectateurs derrière les barrières.»

Une mesure incompréhensible pour Giovanni Vavassori, qui ne manque pas, sur le moment, de le faire savoir au juge de touche. Et cette réclamation lui vaut un avertissement. «La seule chose que je lui ai dite, continue le coach d’Aubonne, c’est que je trouvais honteux de sa part de s’en prendre à une personne handicapée qui ne s’était à aucun moment manifestée d’une façon ou d’une autre. Tout le monde dans la région connaît Christian. Il nous accompagne depuis une décennie sans que quiconque ne s’en plaigne. Cette personne, d’une quarantaine d’années, vit à l’institution de Lavigny et son plaisir est de venir assister aux matches de notre équipe. Lorsque c’est possible, un accompagnant de l’institution l’amène au stade où nous l’accueillons dans notre vestiaire avant le match et à la mi-temps pour boire le thé. Jamais il ne nous est venu à l’esprit d’inscrire son nom sur la feuille de match.»

«C’est triste d’en arriver là»

Cette absence sur le document est justement ce qui a incité le juge de touche à signaler cette infraction du règlement à l’arbitre. «Il a fait son travail, assure ce dernier. Les noms de toutes les personnes qui s’asseyent sur le banc doivent figurer sur la feuille de match. Je n’ai aucun problème si cette personne handicapée s’y installe, à condition que les choses soient faites comme il se doit. Pourquoi ai-je toléré sa présence pendant 89 minutes avant de sévir? Parce qu’il n’a pas été sur le banc tout ce temps. Il s’est déplacé d’un endroit à l’autre du stade pendant la rencontre. Quant au carton jaune infligé à M. Vavassori, je le lui ai donné parce qu’il continuait à protester de façon virulente malgré mes avertissements.»

Habitué à officier dans le canton, M. Teixeira admet que ce n’était pas la première fois qu’il sifflait à Aubonne. «Mais jusqu’à ce dimanche, je n’avais jamais remarqué la présence de cette personne sur le banc.» Que l’arbitre ait choisi d’appliquer le règlement à la lettre plutôt que de faire preuve d’un soupçon de bienveillance semble bien malheureux. Mais cela ne devrait plus se reproduire: «C’est un peu triste d’en arriver là, conclut Giovanni Vavassori, mais désormais nous inscrirons le nom de Christian sur la feuille de match pour qu’il puisse suivre les matches comme il aime le faire.»