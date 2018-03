Un nouveau visage pour la Suisse de Petkovic

C’est ce soir en Grèce que commence la campagne préparatoire au Mondial 2018 pour l’équipe de Suisse. Vladimir Petkovic sait bien quelles sont les faiblesses d’une sélection qui sait se créer des occasions mais pas les concrétiser. Alors à Athènes, il a un petit peu modifié les plans habituels. La Suisse s’articulera au Stade olympique dans une sorte de 4-1-4-1 qui méritera le coup d’œil.

En défense, une seule semi-surprise: c’est Akanji qui commencera à la place de Djourou. En libero du milieu de terrain, le guerrier Valon Behrami. C’est dans l’alignement de la ligne du dessus que les choses changent. En l’absence de Shaqiri et de Mehmedi, Petkovic aligne une double lignée de deux joueurs. Xhaka et Freuler d’abord, Embolo et Dzemaili supposés sans doute être plus écartés au départ, pour prendre l’intérieur ensuite. Double avantage envisageable: ouvrir le couloir pour Lichtsteiner et Rodriguez; appuyer Seferovic devant.

Seferovic titulaire malgré ses misérables 14 minutes jouées avec Benfica depuis le mois de novembre, c’est la preuve que le sélectionneur helvétique veut aider son joueur à retrouver un semblant de confiance. On ne sait pas si cela pourra durer encore longtemps ainsi, surtout avec un Gavranovic qui ronge son frein, lui qui est titulaire en club (Dinamo Zagreb) et régulièrement décisif (10 réussites, 6 assists).

Vérification de toutes ces bonnes intentions ce soir dès 19 heures en Grèce, 20 heures en Suisse. (24 heures)