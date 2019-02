Un petit miracle sauve à nouveau un LS décevant

À défaut d’avoir métamorphosé le jeu du Lausanne-Sport durant la trêve, Giorgio Contini a dû réussir à passer un pacte intéressant avec une bonne fée. Vendredi, à Vaduz, il avait fallu patienter jusqu’à la 94e minute pour qu’une reprise de la tête de Sancidino permette au LS d’éviter la défaite. Mercredi, face au très modeste néo-promu Kriens et devant un public trop vite agacé, le même scénario s’est reproduit. Grâce, cette fois, à une déviation du chef signée conjointement par Ndoye et Cabral. Une réussite qui offre aux Lausannois trois points fondamentaux et une immense bouffée d’oxygène.

Mais pour ce qui concerne l’aspect positif de la soirée, on ne retiendra malheureusement presque que cet épilogue. Car pour le reste, la prestation lausannoise a une nouvelle fois été bien décevante. Très éloignée en tout cas des standards que l’on est en droit d’attendre d’un candidat déclaré à la promotion. Une remarque qui concerne surtout une première mi-temps jouée à l’envers du bon sens. Malgré une entame idéale qui avait vu Puertas donner un avantage précoce en reprenant un ballon relâché par Enzler suite à une bonne frappe de Buess. Car au lieu de libérer les Lausannois, ce but d’avance a semblé les satisfaire. Une léthargie qui a fait le bonheur de Kriens. Sans proposer grand-chose d’intéressant, les Lucernois profitaient des largesses et de l’apathie adverses pour retourner la situation à leur avantage. Sans que personne puisse crier au scandale.

Changement déterminant

Giorgio Contini et son étonnante idée d’évoluer avec l’inédit trio Brandao-Cabral-Nanizayamo en défense a certainement aussi contribué à semer le trouble dans les esprits lausannois. Le retour à l’habituel dispositif à quatre hommes après la pause a au moins permis au LS de retrouver une certaine stabilité. Un changement tactique – accompagné surtout d’un état d’esprit très différent – déterminant à en juger par les nombreuses occasions qui se succédaient. Après qu’Oliveira et Kukuruzovic eurent manqué la cible, Koura, parfaitement servi par le N° 7 lausannois, pouvait enfin tromper Enzler.

Comme trop souvent, le LS s’octroyait ensuite une nouvelle longue pause au cours de laquelle il ne parvenait plus à inquiéter le gardien lucernois, si l’on excepte une reprise de la tête de Buess qui terminait sa course sur le sommet de la transversale (77e). On s’acheminait donc vers un 3e partage des points entre les deux équipes lorsque le duo Cabral-Ndoye s’associait pour éviter à son équipe de voir Servette s’éloigner encore un peu plus et Aarau revenir à trois longueurs. «Ces trois points arrachés dans les arrêts de jeu sont un grand soulagement, souriait Adilson Cabral. J’espère qu’ils vont être synonymes de déclic pour que l’on réussisse enfin à enchaîner une série de victoires. Ces deux buts de suite inscrits au bout du temps additionnel démontrent en tout cas que nous avons du caractère, même si nous restons conscients que l’on ne peut plus se permettre de passer systématiquement à côté durant de si longues périodes au cours d’un match.»

