Un supertriathlon en salle pour la bonne cause

Une bonne douzaine d'heures d'effort

Une journée éprouvante attend les vingt participants

Chacun sait à peu près à quoi ressemble un Ironman traditionnel. Mais comment est-il possible de mettre sur pied une telle compétition en indoor?



«Nous remplaçons tout simplement la natation par une épreuve de SkiErg, explique Ruben Lavalle. Soit un appareil dont les mouvements à effectuer ressemblent le plus à ceux des nageurs. Chaque équipe sera composée de quatre volontaires qui ne sont pas des sportifs accomplis et, pour la grande majorité d’entre eux, n’ont jamais encore été confrontés à ce type d’effort. L’objectif étant aussi de démontrer par l’exemple qu’avec un peu de volonté et de motivation, chacun est capable de réaliser une telle performance.»



En se relayant, ces quatre personnes devront faire l’équivalent de 4 km de SkiErg avant de se lancer dans 180 km de vélo puis de terminer par 42 km de course à pied sur un tapis. Pour l’épreuve cycliste, ils seront rejoints par quatre sportifs paraplégiques afin de les aider à accomplir le plus vite possible la distance exigée.



La compétition, qui commencera vers 8h pour, probablement, se terminer aux alentours de 22h, pourra être suivie en direct par tous les curieux qui auront envie de se déplacer jusqu’au RLX Training, sis en Budron B19, au Mont, ce samedi.



«Dès 10h, précise Ruben Lavalle, les personnes présentes auront de quoi boire et se nourrir.» Tout semble donc réuni pour que cette journée soit une vraie réussite.