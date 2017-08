Un tournoi ITF dans un décor de rêve à Montreux

Après Sion pour les hommes, c’est au tour de Montreux d’accueillir un tournoi ITF de tennis, mais cette fois-ci féminin (4e niveau, dotation de 25 000 dollars). Pour comparer avec un événement plus côté comme celui de Gstaad, la gagnante remportera 50 points WTA (contre 280 dans l’Oberland) et 3919 dollars (43 000). Malgré cette différence, de sérieux arguments existent pour rendre la manifestation de la Riviera attrayante.

Parmi les joueuses engagées, on retrouve notamment la Roumaine Alexandra Dulgheru, ancienne No 26 à la WTA. Ylena In-Albon, Leonie Küng, Lara Michel et Amra Sadikovic seront les représentantes, côté Suisse.

Même s’il est difficile d’attirer des spectateurs dans un tournoi sans grosse tête d’affiche, le vice-président du comité d’organisation, Yannick Fattebert, se déclare satisfait du programme. «Nous allons créer une sorte d’ambiance autour du tournoi, comme lors du Montreux Jazz Festival. Des bars seront installés sur la plage, des DJs seront de la partie et il y aura divers stands tout au long des quais.»

Accès gratuit

Les matches se dérouleront sur les terrains du Montreux Tennis Club. C’est donc au bord du lac, dans l’une des plus vieilles organisations tennistiques de Suisse, que l’action sera au rendez-vous. L’accès au court sera gratuit. «Le niveau sera très haut. Il faut savoir que certaines joueuses, comme la marraine de l’événement, Timea Bacsinszky, ont commencé par des tournois comme le nôtre, poursuit Yannick Fattebert. Ce genre d’endroits est idéal pour progresser et récolter quelques points WTA.» Il n’est d’ailleurs pas impossible que la joueuse de Belmont rende visite au public montreusien pendant la semaine.

Tout est donc réuni pour vivre une belle expérience. Rendez-vous à partir du dimanche 13 août pour le début des qualifications.