Un verre de rouge avec Mirka, et ça repart

La question que tout le monde brûlait de lui poser est arrivée à la fin, comme toujours les questions qui (potentiellement) fâchent. Roger Federer devait s’y attendre, car il n’a pas cillé. «Oui, j’ai un peu ressassé ma défaite à Wimbledon, a posément expliqué le Bâlois. J’y ai pas mal pensé les deux premiers jours. Après, je voyageais en caravane avec mes enfants et je ne voulais pas gâcher ce moment. Je devais aussi organiser ma vie de famille. Parfois, bien sûr, j’ai eu des flash-back. Des images, des bouts de match. Je me suis dit que je n’aurais pas dû jouer ce coup comme ci, ou ce point comme ça. J’étais beaucoup plus fâché que triste, en réalité. Ni abattu ni déçu. Surtout fâché contre moi. Puis nous avons bu un verre de vin avec ma femme. Nous en avons discuté tranquillement et, c’est vrai, elle a raison, la demi-finale était bonne, la finale aussi, en un sens. Je ne dois pas rester sur des images négatives.»

Logiquement, Roger Federer ne s’est pas davantage attardé sur ses «échecs» à l’US Open, où il n’a plus triomphé depuis 2008. Le passé est ce qu’il est et, à 38 ans, «le maître» n’a pas prévu de le revisiter. Ou alors en vitesse… «Car si on y regarde bien, argue-t-il, j’ai un peu joué de malchance. Il y a deux ans, je suis arrivé avec des problèmes de dos. L’année dernière, je n’ai pas supporté les conditions climatiques. Comment savoir? Je n’ai aucune attente, à vrai dire. Je prendrai les choses un peu comme elles viennent.»

«J’avais besoin de chuter»

Vendredi, il a tapé des balles (tout tranquillement) avec Stan Wawrinka. Sa défaite au premier tour à Cincinnati ne l’a pas contrarié dans ses préparatifs. «Au contraire, dit-il. J’avais besoin de chuter, de me faire un peu mal, pour provoquer une réaction. J’ai rejoint New York avec l’intention de travailler dur, et c’est exactement ce que j’ai fait. Je me suis entraîné trois heures samedi, dimanche puis lundi. Aujourd’hui, je me sens frais et bien préparé.»

Son entrée en scène est prévue lundi, en nocturne, après la cérémonie d’ouverture. Si ce privilège n’est pas accordé à un joueur américain ou au numéro un mondial, c’est probablement parce que, dans l’esprit des New-Yorkais, Roger Federer est un peu les deux. C’est son visage, encore, que le tournoi a choisi pour tapisser les murs de Manhattan et vendre du rêve. Allez savoir, même, si la moitié de la ville n’est pas convaincue qu’il a gagné Wimbledon.