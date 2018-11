Une équipe de Suisse suffisante humiliée par un modeste Qatar

Mvogo meilleur Suisse sur le terrain, le reste, zéro pointé pour toute l’équipe de Suisse! Humiliée par un Qatar qui ne devait être au mieux qu’un faire-valoir, la Suisse a quitté le Cornaredo sous les sifflets du maigre public luganais. Le pire, c’est que le but victorieux d’Akram Afif récompensait les nombreuses occasions nettes des Qatariens. La réalité froide d’une rencontre balbutiée de bout en bout par une Suisse méconnaissable a sonné comme une affreuse fausse note. Oh, bien sûr, on entendra les circonstances, qui se voudraient atténuantes: un match amical, un adversaire sans relief, des têtes qui pensent déjà à la Belgique pour le choc de dimanche. Mais quand le gardien de l’équipe de Suisse doit sortir le grand jeu à trois reprises contre le Qatar pour retarder l’échéance avant que le camouflet ne vienne cingler aux oreilles helvétiques à la 86e minute, c’est qu’il y a un problème majuscule. À la hauteur de la minuscule performance des siens.

Raté sur toute la ligne

Si la Suisse voulait se rassurer avant la finale du groupe 2 de la Ligue des nations contre la Belgique, dimanche, avec une victoire obligatoire pour terminer en tête, alors c’est raté sur toute la ligne. Mais était-ce seulement l’intention de Petkovic et des siens? À en juger par la performance, on peut en douter. Les Qatariens n’avaient pourtant pas de quoi faire de l’ombre aux desseins suisses: problèmes tactiques, positionnements douteux, soucis dans le replacement défensif, autant de scories qui auraient dû faire le bonheur des hommes de Petkovic. Pourtant, dans un 3-5-1-1 qui sera peut-être le système de dimanche soir, rien n’a fonctionné. La composition expérimentale de la première période (la Suisse sans Shaqiri, Rodriguez, Elvedi ou Seferovic, en plus des absences pour blessures de Lichtsteiner, Akanji, Djourou, Embolo, Mehmedi ou encore Bürki) raconte sans doute les problèmes pour constituer un onze de haut vol. Mais à l’heure où le groupe tout entier doit être concerné, la prestation misérable d’une Suisse sans envie laisse songeur.

On sait que Rodriguez, en délicatesse avec ses adducteurs, a été ménagé, comme Elvedi ou Klose (douleurs à une cheville pour les deux), mais cela n’excuse pas la suffisance aperçue. On pense à Xhaka, celui qui doit inspirer le jeu, qui s’est amusé à perdre la balle sur un passement de jambes inutile qui laissait filer Afif tout seul. Il aura fallu un arrêt de Mvogo avant que le juge de touche ne signale à retard (mais à juste titre) un hors-jeu. Mvogo, c’est lui qui avait déjà sauvé la baraque par deux fois avant toujours devant Afif, le meilleur Qatarien, le seul que la Suisse devait au moins garder à l’œil, sans y parvenir. À témoin la passe lumineuse de Karim Boudiaf pour Akram Afif à la 86e, ce dernier filant sur la droite où plus aucun Suisse n’avait jugé bon de se replacer. Chapeau au Qatar, 96e au classement FIFA avant ce match.

Trois jours pour se remobiliser

La Suisse? Elle pourra toujours se dire qu’elle a touché deux fois les montants (Lang et Fassnacht). Mais à ce niveau de performance, elle ferait bien de ruminer ce camouflet pour ce qu’il est: le fruit d’une prestation tellement insuffisante que même un modeste Qatar peut en profiter. Petkovic a trois jours pour remobiliser les siens avant le match contre la Belgique. Inutile de préciser que si l’équipe de Suisse continue à se complaire dans une telle suffisance, il risque d’y avoir du sérieux grabuge pour elle à Lucerne dimanche soir.

(24 heures)