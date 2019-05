Une nouvelle génération propulse Lausanne en LNA

Ah, la jeunesse d’aujourd’hui… Ceux qui s’en plaignent feraient bien de faire un petit tour du côté de Malley. Les joueurs de Badminton Lausanne Association (BLA) ont trouvé les arguments pour faire taire les réacs de tout poil. Les voisins du LHC viennent de valider leur ticket pour l’élite. Et cela, dix-huit ans, après l’avoir quittée.

«Aucun des joueurs du cœur de cette équipe n’était né lorsque nous étions en LNA», souligne Luc-Henry Béhar, président de BLA. Un exploit de taille, puisque tous les éléments suisses de ce club ont été formés à l’interne. Une fierté pour ses dirigeants et pour tout l’encadrement. «Il y a deux ans, nous avons observé une fenêtre d’opportunité avec des joueurs faisant partie des cadres nationaux juniors, explique le président. L’entraîneur Alexei Tchoumakov est venu vers moi en disant que nous disposions des éléments pour monter en LNA.» Luc-Henry Béhar et son équipe ont mis la structure en place et les talents du cru ont fait le reste. Avec un soupçon de chance, puisque la promotion s’est jouée à deux points près, face à Adliswil. Menés 8 matches à 5, les Lausannois ont égalisé à 8-8 et c’est au nombre de sets remportés (21-19) que les Vaudois ont passé l’épaule. «Minh Quang Pham a remporté un set 21-19 et c’est là que s’est jouée la promotion», estime le président.

Derbies en perspective

Pour cette génération de jeunes épaulés par des mercenaires polonais, la LNA n’était même pas envisageable, il y a quelques années. «Je me souviens que nous admirions les joueurs de LNB s’entraîner après nous, raconte Minh Quang Pham, 18 ans. On rêvait de jouer un jour avec eux. C’est une fierté d’avoir obtenu la promotion. Nous n’avons jamais imaginé atteindre ce niveau. Notre but a toujours été le plaisir. À nous de montrer l’exemple aux plus jeunes.»

La base de la pyramide est primordiale pour le directoire du BLA. «Il est important d’avoir un réservoir de jeunes qui puissent prendre le relais, précise Luc-Henry Béhar. En LNA, nous n’avons rien à gagner. Jusque-là, nous n’avions que la Fondation B4L qui nous aidait. L’argent qui a permis de monter le projet est celui des cotisations provenant des joueurs du club. Notre but est d’offrir un tremplin à nos juniors et de leur offrir un objectif. Dans 3-4 ans, ce sont nos jeunes de 12-13 ans qui évolueront en LNA.»

Ainsi, après Yverdon, le canton de Vaud connaîtra une deuxième formation au plus haut niveau national. De quoi saliver en pensant aux derbies qui s’annoncent. «Je vais me retrouver contre Anthony Dumartheray, mon entraîneur du sport-études!» lance Caroline Racloz, joueuse de la première équipe lausannoise. Une petite graine avait justement germé dans la tête de la jeune femme de 17 ans lorsqu’elle a vu Yverdon, emmené par son coach multiple champion de Suisse jouer la finale pour le titre, il y a deux ans. «En les voyant batailler, je me suis dit que j’aurais bien aimé être moi aussi sur le terrain.»

Le défi s’annonce rude

Le défi s’annonce rude, dès la saison prochaine. «Il faudra calmer la fougue des joueurs, assure l’entraîneur Alexei Tchoumakov. Les joueurs ont une telle motivation et tant envie de tester leurs capacités.»

Minh Quang Pham, Caroline Racloz, Dounia Pelupessy et Yann Orteu pourront s’appuyer sur un entraîneur supplémentaire, un coach mental et un diététicien pour se maintenir dans l’élite. «Une structure que nous mettrons en place pour la première équipe comme pour la relève», précise Luc-Henry Béhar. Pour continuer à miser sur l’avenir, le BLA devra passer d’un budget de 25 000 francs à une somme oscillant entre 50 000 et 60 000 francs.

(TDG)