«Une reprise rapide donnerait un élan positif»

Un sondage effectué auprès des joueurs de Super et Challenge League indique que 64% d’entre eux ne souhaitent pas reprendre la saison. Surpris?

La première question qu’il faut se poser concerne la qualité de ce sondage. Seules 140 personnes sur un total qu’on peut estimer à 450 ont répondu (31%). C’est très peu. Pour qu’une enquête soit représentative, il faut un taux de participation plus élevé, idéalement au moins 60 à 70%. Il est ensuite primordial de savoir comment ces questions ont été posées et dans quelles conditions. Si les 25 joueurs d’un club dont la direction a clairement émis un avis sur la problématique ont participé et que seuls 10 joueurs d’un autre club qui ne s’est pas prononcé sur la question y prennent part, la représentativité est biaisée.

Cela montre quand même qu’il y a des craintes?

C’est indéniable. De nombreux jeunes ne sont pas rassurés. Pendant des semaines, certains ont vécu dans une sorte de bulle, et le retour à la vie sociale les angoisse.

Malgré toutes les mesures qui seront prises?

Oui, parce que le football est un sport de contact. Cela dit, le protocole sanitaire mis en place par la SFL a été réalisé avec l’Université de Berne. De plus, les autorités allemandes ont donné leur aval à la reprise. Le risque sera très faible. Si les autorités fédérales donnent leur feu vert le 27 mai, cela signifiera que les conditions dans lesquelles se disputeront les matches seront optimales; sans être, bien sûr, maximales vu les circonstances.

Les chiffres qui concernent les nouveaux cas positifs sont aujourd’hui rassurants en Suisse. Craignez-vous qu’ils puissent repartir à la hausse suite au déconfinement?

C’est une possibilité. Raison pour laquelle nous devons procéder par étapes. L’idée que je partage avec des collègues est que trois scénarios sont envisageables. Le premier, optimiste, part du principe que le virus va peu à peu diminuer, puis disparaître. Peu y croient. Dans le deuxième, nous devrons faire face à une seconde vague, possiblement aussi importante que la première, peut-être même dès cet été si le déconfinement est mal géré.

Et le dernier?

C’est l’option la plus plausible pour plusieurs spécialistes. Elle prévoit aussi une nouvelle vague, en automne probablement, mais moins forte que celle que nous venons de subir, car nous y serons préparés. Avec une augmentation maîtrisable des personnes contaminées. Mais pour vraiment répondre à votre question, les trois prochaines semaines seront déterminantes. Le respect des règles d’hygiène et l’efficacité de la stratégie des enquêtes d’entourage après qu’une personne a été diagnostiquée auront une énorme influence sur la suite des événements.

À vous entendre, voir du monde dans les stades n’est donc pas pour demain?

Effectivement. Même si le déconfinement se passe bien, il est peu probable que les autorités soient prêtes à baisser la garde cet été. Je crois qu’il faut dès lors se préparer à jouer à huis clos – ou avec très peu de spectateurs – ces prochains mois, peut-être jusqu’à la fin de cette année. Et tant mieux si je me trompe. Si j’étais pessimiste, j’ajouterais qu’il n’est pas exclu que toute la prochaine saison se déroule sans public.

L’arrivée d’un vaccin pourrait-elle modifier la donne?

Oui. D’énormes moyens sont actuellement engagés, mais cela prendra de nombreux mois avant de faire profiter la population d’un vaccin. Il y a différentes phases à respecter scrupuleusement, puis il faudra le fabriquer en grandes quantités.

Comprenez-vous dès lors que certains clubs refusent de reprendre la compétition en juin?

D’un point de vue sanitaire, non. Car s’ils refusent, sur quelles bases pourront-ils reprendre plus tard en été, quand les conditions sanitaires et épidémiologiques seront au mieux identiques? Si la saison est relancée en juin, cela nous permettra de tester la praticabilité de ce qui pourrait être la norme pour l’exercice suivant. Dans le cas où la compétition devait être arrêtée après trois semaines, on aura au moins eu une occasion de voir concrètement les choses, de faire une sorte d’apprentissage très utile pour corriger ce qui doit l’être.

Vous semblez accorder un poids important à cette reprise?

Oui, car une telle décision constituerait un bon signal de la part du monde du football. (Il marque une courte pause.) Si le CF devait donner son feu vert à la reprise le 27 mai et que nos décideurs du foot refusaient cette main tendue, cela interpellerait sans doute négativement le public, les sponsors, etc. On se demanderait alors pourquoi ce secteur économique ne joue pas le jeu, alors que de nombreux restaurateurs et coiffeurs l’ont fait.

Un autre point à soulever?

La pratique du sport, en particulier les sports collectifs, dont le football est le plus important, est un puissant facteur d’intégration sociale, tout comme l’école publique. Je suis étonné que cette dimension sociétale ait été si peu mise en avant. Pour les enfants des familles défavorisées surtout, cet aspect est très important. Nous avons la responsabilité de maintenir cette activité intégrative.

Craignez-vous une saison 2020-2021 blanche pour le foot amateur et les jeunes?

Cette triste hypothèse existe malheureusement. Il faut donc anticiper. J’ignore quel est le dispositif sanitaire prévu, mais il pourrait s’agir du même principe que pour le sport à l’école. Il me semble primordial de vite trouver des solutions. Comme pour les piscines publiques. La perspective envisagée est de les ouvrir cet été pour la pratique de la natation, mais sans accès aux vestiaires. Une telle solution pourrait être adaptée au foot par exemple.

Quelles seraient les conséquences de plusieurs mois sans sports collectifs?

Les adultes pourraient comprendre le caractère exceptionnel de la situation et finir par l’accepter, même si ce ne serait pas simple. En revanche, la frustration chez les enfants serait gigantesque. Lorsqu’un gosse lace ses chaussures et se prépare à entrer sur un terrain pour jouer avec ses coéquipiers, c’est un incroyable moment de bonheur. Priver longtemps les enfants de cette activité serait terrible. En résumé, je dirai que si les footballeurs professionnels reprennent vite la compétition, cela donnera un bel élan positif et beaucoup de courage à tous ceux qui aiment et pratiquent le sport.