Vevey Riviera bat Massagno sous les vivats du public

Pully Lausanne et les Starwings de Bâle peuvent se féliciter d’avoir croisé la route de Vevey Riviera Basket en début de saison, alors que le club des Galeries du Rivage venait à peine de former son contingent et que deux de ses joueurs (Molteni et Martin) étaient passablement occupés par des rencontres de 3x3.

Au complet depuis une dizaine de jours, le groupe à disposition de Niksa Bavcevic a mis les bouchées doubles pour se hisser à un niveau plus en rapport avec ses ambitions et les moyens engagés par le club. Cinq professionnels (les étrangers ainsi que Molteni) sont plus particulièrement au garde-à-vous.

Victime toute désignée de ce retour à la réalité, SAM Massagno n’a pas tenu la distance. Les Tessinois n’ont mené au score que l’espace de cinq petites minutes (4:58). Pris à la gorge, ils ont dû se résoudre à baisser pavillon.

Niksa Bavcevic était tout sourire à l’heure de l’interview. «Nous avons assisté à un très bon match, a souligné le coach de Vevey Riviera. L’intensité était là, et la réussite aussi. Mes joueurs sont bien sûr à féliciter, tout comme le public, qui n’a pas cessé de nous soutenir.»

Beau perdant, Robbi Gubitosa a tenu à rendre hommage à Niksa Bavcevic. «Vevey Riviera était très bien préparé, a précisé le technicien de SAM Massagno. Niksa a effectué un gros travail de scouting (travail sur la vidéo) durant la semaine. Cela s’est vu. Il n’a pas son pareil pour casser les systèmes adverses. Pour moi, il est dans le top3 des entraîneurs évoluant en Suisse. »

Une assertion qui fait le bonheur d’une équipe veveysane qui sent que le meilleur est à venir. Les joueurs de la Riviera peuvent raisonnablement viser la sixième place de la saison régulière. Ils disposent de plusieurs rotations appréciables. Face à Massagno, Niksa Bavcevic s’est permis le luxe de laisser son top scorer, Stephen Harris (10 pts), sur le banc durant la majeure partie de la rencontre. Il est vrai qu’Uros Nikolic (postes 4-5 également, 18 pts) lui a fait de l’ombre dans plusieurs domaines, notamment sur la zone, que l’Américain ne maîtrise pas bien. Auteur de deux dunks spectaculaires, Stephen Harris a néanmoins été réclamé par le public à plusieurs reprises.

Toujours aussi précieux, Westher Molteni a pour sa part inscrit 17 points et cueilli 12 rebonds offensifs. De quoi asseoir une victoire qui récompense une formation dont les rouages paraissent de mieux en mieux huilés. Le public des Galeries peut s’en réjouir.

