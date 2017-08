Vingt-six ans après Tokyo, Lea Sprunger fera-t-elle encore mieux qu’Anita Protti?

Tokyo 1991, un grand saut dans l’histoire, le duel mythique entre Mike Powell (8,95 m) et Carl Lewis (8,91 m). Encore aujourd’hui, l’empreinte des deux géants américains résiste au souffle du temps. Anita Protti se souvient. Pour elle aussi, ces championnats du monde se sont inscrits dans le marbre. Elle était «la petite Suissesse», mais elle avait un cœur gros comme ça. «C’était juste magique d’être là, dans ce stade, et un privilège de participer à une finale mondiale», dit-elle avec nostalgie. Vice-championne d’Europe du 400 m haies une année plus tôt à Split, la pétulante Vaudoise prendra la 6e place derrière des monstres sacrés comme Tatiana Ledovskaya et Sally Gunnell. Depuis, son record national inégalé (54’’25) n’a pas pris une ride. Loin de là, au bord du Léman, une petite Lea s’était mise à marcher…

Londres 2017. La «longue» Lea Sprunger a pris de l’assurance. Elle court vite, très vite même, et aime plus que jamais les obstacles, même si certains d’entre eux lui ont fait des misères. Dans le droit fil d’une tradition bien helvétique, la Nyonnaise a elle aussi choisi les haies basses pour donner à son talent la plus belle de ses expressions. Là voilà, comme Anita Protti, au seuil d’une finale mondiale, un an après son podium européen à Amsterdam (3e). Mardi soir, dans les coulisses du stade olympique, tandis que les perchistes se livraient une bataille du ciel homérique, elle savourait son plaisir sans oser demander une autre part de dessert. «Je ne veux pas encore tirer de plans sur la comète», disait-elle. «On verra ça plus tard, avec mon coach…»

Anita Protti, détentrice du record de Suisse du 400 m haies depuis 1991. Photo: Keystone

Sœurs siamoises

L’histoire des deux athlètes vaudoises, qu’un simple bon voisinage unit, s’entremêle. Quand l’aînée évoque son exploit, elle ne manque pas de louer les mérites de son entraîneur, Hansruedi Herren, et «sa planification toujours juste». «A Tokyo, j’étais arrivée au top de ma forme et de ma confiance», se rappelle-t-elle. Pareille créance anime Lea Sprunger quand elle parle de Laurent Meuwly. «C’est le meilleur pour moi», disait-elle dans une lettre ouverte poignante, thérapie épistolaire pour conjurer une nouvelle désillusion dans la salle des pas perdus de Belgrade. «Même si je suis fatiguée d’apprendre et d’être patiente, je continue le travail. Je repartirai à l’entraînement remontée à bloc, prête à faire encore plus. A faire ce qu’il faudra pour atteindre mon rêve.»

«Lea, c’est une nature, une force. Elle est très pro», confiait ce printemps Anita Protti alors qu’elle venait – sans pleurs – d’être dépouillée par sa cadette de son record de Suisse du 400 m. Oui, l’athlète du COVA Nyon a respecté son serment. La jeune femme blessée, «enrichie» par les coups durs, s’est rebiffée. «Elle corrige vite, elle apprend vite. Les échecs la transfigurent», note Laurent Meuwly. Hypnose et sophrologie lui sont venues en aide comme la caresse du soleil de Potchefstroom, son havre sud-africain. Et puis, pour tendre vers l’excellence, pour exploiter au mieux ses qualités morphologiques, elle a allongé ses foulées. Un risque? Non, la clé! A Athletissima, Lea Sprunger (54’’29) a bien failli surpasser la recordwoman suisse. Aujourd’hui, plus que quatre centièmes les séparent. Et demain?

Une porte grande ouverte

Pour Laurent Meuwly, il ne fait plus de doute que des nœuds se sont dénoués. «Ici, à Londres, Lea a encore franchi un cap. En séries comme en demi-finales, elle a géré ses courses avec une parfaite maîtrise nerveuse et tactique», se félicite le coach fribourgeois. Il en conçoit un autre déblocage. «La finale, c’était la porte à forcer. Désormais, elle est grande ouverte. Elle peut s’y engouffrer avec relâchement, sans pression négative. Elle a tout à y gagner!» Le coach national ne tourne pas autour du podium. «A ce stade, quand on se met dans les starting-blocks, on ne peut viser qu’une médaille. Il faut saisir l’occasion, elle ne se représentera pas tous les jours…»

Reste à accomplir la course parfaite! Reproduire sur le tartan le plan établi sur le papier. «J’attends de Lea un début de tour propre et studieux, indique Laurent Meuwly Qu’elle se focalise sur elle-même, qu’elle évite les fautes techniques, gaspilleuses d’énergie. Ses adversaires, surtout les Américaines, vont partir comme des boulets de canon et finir comme elles peuvent. Lea est la plus rapide du lot. Si elle ne leur cède pas trop de terrain, elle pourra jouer son va-tout dans la dernière ligne, miser sur ses grandes foulées. Et rêver à fond…» Quel conseil lui donne Anita Protti? «Si elle est prête, simplement se faire confiance.»

Kariem Hussein et les Suisses ont bu la tasse

Photo: Keystone

En 2014, c’est sous la pluie du Letzigrund que Kariem Hussein avait arrosé son titre européen sur 400 m haies. Clin d’œil du destin, il pleuvait hier sur Londres comme vache qui pisse. Un crachin froid et lugubre. Sur la ligne de départ, le Thurgovien a semblé imploré le ciel, comme s’il voulait acheter ses bonnes grâces. Puis il s’est plié aux ordres du starter. Couloir 9, il était seul au monde. Comme à l’arrivée, qu’il a franchie seul derrière tout le monde…

Son chrono (50’’07) transpire la désillusion et l’impuissance. Mais pouvait-il espérer mieux après deux tours qualificatifs chaotiques, sauvés par le gong et une dernière ligne droite miraculeuse en demi-finales? Sûrement pas. Il n’y a donc pas eu de nouvelle opération du Saint-Esprit pour l’étudiant en médecine, déjà peu convaincant cette saison à l’exception d’une embellie à Athletissima. Dans une épreuve ouverte à tous les possibles, c’est un «gamin» de 21 ans, le Norvégien Karsten Warholm, un ancien champion du monde cadets du décathlon, qui a décroché la timbale en 48’’35.

Comme Kariem Huissein, en perdition sous le déluge londonien, Fabienne Schlumpf a bu la tasse et Alex Wilson s’est carrément noyé sur 200 m (21’’22). Sur 3000 m steeple, la grande Zurichoise a longtemps donné l’impression de maîtriser la situation. Mais du haut de sa tour de contrôle, elle n’a pas vu le danger pointer. Pire, dans sa dérive, elle s’est laissée coiffer au poteau par l’Argentine Belen Casetta, la dernière repêchée au temps. Pour 30 centièmes, les illusions de Schlumpf ont fait plouf! P.B.

Makwala, un malade qui court vite

Polémique

Photo: EPA

Les Mondiaux de Londres ont des ressorts surréalistes. C’est ainsi que Justin Gatlin, héros maudit du 100 m, avait défini sa victoire sur Usain Bolt alors que tombaient sur lui les huées de la foule. Le scandale n’est pas encore étouffé qu’un autre envenime et enfièvre la piste. Non, si la montre des chronométreurs n’est pas molle, le stéthoscope des toubibs de l’IAAF pourrait bien être en boule de gomme! Mystère...

Déclaré malade à l’insu de son plein gré et interdit de course contre son gré, le Botswanais Isaac Makwala, principal rival de Wayde van Niekerk sur 200 et 400 m, a crié au sabotage. «Si je m’appelais Bolt, Farah ou… Rooney, on ne m’aurait pas traité de la sorte. Pourquoi me mettre en quarantaine alors que je suis en bonne santé?» Pour leur défense, les instances sanitaires ont plaidé un risque infectieux lié au foyer de gastro-entérite dépisté dans un hôtel de Tower Bridge. «Mais on ne m’a même pas ausculté», s’est insurgé Makwala, insinuant que sa mise à l’écart des séries du 200 m et de la finale du 400 m répondait à un plan machiavélique destiné à favoriser l’avènement du Sud-Africain, le successeur désigné de Bolt

La théorie du complot tient-elle la piste? Toujours est-il que l’IAAF a levé hier le régime de quarantaine du meilleur performer mondial de l’année (19’’77), l’autorisant à disputer rétroactivement sa série du 200 m. D’où la scène surréaliste d’un sprinter solitaire qui pète le feu sur un anneau détrempé, acclamé par le public. On lui demandait un chrono de 20’’53 pour se qualifier. Il a couru contre la montre en 20’’20 avant de faire quelques pompes pour prouver sa forme olympique! Et deux heures plus tard, coincé à la corde, il se qualifiait pour la finale en 20’’14, poing droit brandi au ciel. Il y retrouvera van Niekerk, repêché en 20’’28... P.B.

(24 heures)