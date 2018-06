Steve Bovay (33 ans) n’appartient plus au peloton professionnel mais il est toujours dans la course. Depuis sept ans, sa voix crépite sur les ondes de Radio Tour du Tour de Suisse à raison de cinq à six heures par jour.

«Le Tour de Suisse attire des gens de tout âge et de toute condition sociale au bord des routes.» Plus d’un million de spectateurs sont recensés le long du tracé d’une épreuve, répertoriée au quatrième rang mondial. «Les villages de départ et d’arrivée n’ont pas leur pareil pour créer l’ambiance», souffle l’intéressé. «Les saucisses grillées confèrent à l’événement un air de kermesse incomparable.»

Sa position privilégiée dans la caravane offre à la voix du Tour une vue imprenable sur la course lorsque celle-ci prend ses contours définitifs en montagne. «J’adore la Furka ou la Tremola. Les paysages sont magnifiques. J’ai davantage de temps pour les apprécier que lorsque j’étais sur le vélo!» En 2008 et 2009, le coureur de St-Légier défendait les couleurs de BMC en compagnie notamment de Danilo Wyss. Des ennuis de santé (problème de thyroïde) et un changement de philosophie de BMC l’ont contraint à mettre la flèche.

Le Romand du Tour «Cette 82e édition (9 au 17 juin) du TdS sera très intéressante. Le plateau est relevé. À l’exception de Nibali et Bardet engagés au Critérium du Dauphiné, et de Froome qui se repose, on retrouvera tous les cadors appelés à briller au Tour.» A commencer par Porte et le trident de la formation Movistar, constitué par Quintana, Landa et Valverde (38 ans). «Alejandro est un des derniers que j’ai côtoyé en tant que coureur», sourit Bovay. Voir la bagarre de visu ce n’est pas comme à la télé. C’est vraiment impressionnant.»

«Dommage qu’il n’y ait pas de Romand au départ.» Sur l’organigramme de la boucle nationale, le Vaudois est le seul représentant de ce côté-ci de la Sarine. À ce sujet, le Tour de Suisse et le Tour de Romandie chassent sur des territoires bien distincts. «Le TdS parcourra quand même quelques kilomètres en terres vaudoises. Il passera par le col du Pillon et Aigle.»

Sur le canal du TdS, Steve Bovay ne donne plus d’infos en français. «Il y a tellement d’équipes anglophones, que les nouvelles sont répercutées en allemand et en anglais.» Dans sa tâche, il est assisté par trois motos. Le jour où les vélos seront tous équipés de puces GPS, sa mission ne sera plus tout à fait la même. «Mais les retransmissions prouvent que la fiabilité et la précision ne sont pas encore de mise.»

«Quand il y a un ennui mécanique, une situation spéciale comme un passage à niveau fermé ou un accident de la circulation, les infos doivent circuler rapidement pour que les décisions et les mesures suivent.» Les équipes sont toujours impatientes de connaître la composition d’un groupe qui se forme à l’avant. «Même si elles sont attentives aux mouvements de course, celle-ci peut influer sur la stratégie.»

Le numéro de dossard des échappés, les écarts avec le peloton, où passe la course: Steve Bovay trie les infos, va à l’essentiel et jette, indirectement, les bases du succès. (nxp)