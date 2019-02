Wanders démarre la saison en chassant le record

Il a peut-être croisé le pape dans le ciel des Émirats, mais c’est bien les pieds sur terre que Julien Wanders (22 ans) trace sa voie. Mardi, le prodige genevois a atterri à Ras el Khaïmah, un paradis fiscal qui cultive les dattes, les huîtres et les records. Son semi-marathon est fameux, il prétend même être le plus rapide du monde. Voilà pourquoi le coureur du Stade Genève disputera l’épreuve ce vendredi (4 h, heure suisse). Il a un chrono en tête, le record d’Europe de Mo Farah (59’32) dans les jambes et l’envie de faire date. Julien Wanders est surtout en grande forme. «Je m’entraîne dur et je dors beaucoup, je n’ai jamais été aussi bien préparé», dit-il. On le croit sur parole. En 2018, il avait attaqué l’année pied au plancher, en pulvérisant son record du semi (60’09). Et il l’a terminée en trombe, avec un nouveau record d’Europe du 10 km à la clé (27’25). Coup de fil à Iten, sur sa table de massage.

Julien Wanders, Iten reste votre camp de base?

Oui, c’est mon quotidien. Et là aussi, rien n’a changé. Sauf que je dors plus. J’y ai mon petit confort, un bon matelas, une TV et un frigo dans lequel il n’y a pas grand-chose. Je n’aime pas le luxe. Mon groupe d’entraînement s’est étoffé. On se tire la bourre. Je suis le leader, ce sont mes coéquipiers, mes amis. Ils me poussent à être meilleur. Je leur apporte une aide matérielle.

Vendredi, vous démarrez la saison en chassant le record. Vous ne perdez pas de temps!

Le semi-marathon de Ras el Khaïmah se prête à ce genre de défi. Le parcours est plat, les conditions climatiques idéales. La start list est parfaite avec 13 coureurs sous les 60 minutes. Moi, je n’ai que le 16e temps des engagés. Là, je n’ai rien à faire, sinon à me glisser dans le groupe, à suivre l’allure et à partir si l’occasion se présente.

Quel est votre objectif?

Je vise un chrono, mais encore plus la victoire. En fait, je ne sais pas trop ce que je suis capable de faire. D’accord, j’ai bien progressé, mais c’est la course qui décidera. Là, je ne serai pas le seul à vouloir aller vite. Il y a une prime de 100'000 dollars pour le record du monde et des bonus. Ça va donner des idées à beaucoup de monde.

Et le record d’Europe de Mo Farah (59’’32), il va vous inspirer?

Le battre, ce n’est pas une obsession. Juste une envie. Et puis, j’ai d’autres chronos en tête… (24 heures)