Wawrinka est tombé, mais il ne baisse pas les bras

La montagne était encore trop élevée, le chemin bien trop pentu. Après tant de jours passés dans le tunnel, quasi onze mois, Stan Wawrinka ne pouvait décemment pas enchaîner deux rencontres de suite à haut niveau en moins de vingt-quatre heures, qui plus est dans des conditions atmosphériques diamétralement opposées – le cagnard avait remplacé le congélateur aux Eaux-Vives.

Alors, éliminé jeudi soir en quart de finale par l’impeccable Marton Fucsovics (4-6, 0-6), le Vaudois ne s’offrira pas un troisième Geneva Open de rang. Et si les moineaux ont cette fois-ci eu le plaisir de le voir évoluer sous leurs piaillements, l’idée de le voir passer dans le dernier carré n’est restée suspendue qu’une petite vingtaine de minutes à leur bec. Ensuite, le revenant, mal réglé dans ses coups, moins juste dans ses choix et moins tonique que la veille, a disparu. Pour s’écrouler et recevoir une violente roue de vélo, sa première depuis novembre 2014 et une certaine rencontre de Masters avec Novak Djokovic.

«Je m’y attendais»

Aux Eaux-Vives, le ciel a beau eu retenir ses larmes, le tournoi genevois s’est trouvé à pleurer à grosses gouttes. En perdant le No 25 ATP, il a non seulement vu filer sa tête d’affiche, l’homme qui déchaîne les passions au bord du Léman, mais surtout son double tenant du titre, qui était invaincu depuis trois ans sur l’ocre local. Le coup est rude, évidemment. Mais si logique, pourtant. Le battu lui-même reconnaissait ne s’être pas fait trop d’illusions: «Je m’attendais à cela, à une issue pareille. J’ai été éloigné si longtemps du circuit qu’il y a encore plein de choses qui doivent se mettre en place. Et cela ne se fait pas d’un claquement de doigts. Ça prendra du temps.»

Le discours de «Stanimal» est empreint de lucidité. L’homme n’a pas bâti sans réflexion tout ce qu’il a réalisé dans sa carrière. Alors il avance dans sa reconstruction avec la même sagesse. Prudemment. Mais sans reculer. «Je retire le positif de ma victoire de mercredi, a-t-il repris. Celle-ci m’a un peu bluffé, car je ne pensais pas pouvoir livrer une telle performance dans un premier tour. C’est la confirmation que je vais de l’avant.»

Fucsovics, ce joueur qui ne fait pas d’effusion mais qui se montre régulier dans l’échange, bien campé sur ses «cannes» et capable de proposer un tennis extrêmement propre, n’a fait que le freiner sur la route qui doit le ramener à son niveau d’antan. Il ne l’a pas renvoyé dans les cordes. Au contraire. «Je sais bien trop par où je suis passé pour baisser les bras après ce match, martèle Wawrinka. Ce n’est pas cette défaite qui remettra quoi que ce soit en question. C’est une telle chance d’être là, de pouvoir de nouveau parler du jeu, sans évoquer mon genou, que je ne vais jamais lâcher. Ce jeudi, c’était un jour sans. J’étais mou, un peu éteint, je n’avais qu’une seule vitesse, j’étais incapable de passer la seconde.»

À Paris avec un souvenir

Le Geneva Open a perdu Stan Wawrinka, mais lui n’a surtout pas égaré sa foi en ses capacités. «Bien sûr qu’il va encore y avoir des journées pareilles, mais le principal est qu’il y en ait de moins en moins. Le but est de pouvoir petit à petit enchaîner deux victoires, trois victoires, etc.» Cela viendra, c’est certain. Peut-être à Roland-Garros, où il retrouvera dès le premier tour Guillermo Garcia-Lopez, son bourreau parisien d’il y a quatre ans. «C’est sympa de me rappeler ce souvenir, car ce n’est pas celui que j’avais en tête», s’est marré l’Helvète. L’heure est venue d’en écrire d’autres. Dans un horizon appelé à tôt ou tard se dégager.

Fabio Fognini se mue en grand favori

Parce qu’il soufflait jeudi ses trente et une bougies, Fabio Fognini aurait pu espérer être fêté en grande pompe par les organisateurs du tournoi, mais l’Italien, devenu grand favori de ce Geneva Open par la force des choses, a dû se contenter d’un minuscule gâteau qui lui a été mis sous le nez au sortir de son succès sur Tennys Sandgren (7-6, 7-6). Le présent semblait si délicat que le bouillant droitier a préféré laisser le soin à un autre d’y déposer la cerise. Et évidemment que les spectateurs locaux auraient aimé que de sa main parfois géniale Stan Wawrinka soit l’heureux élu pour faire le bon geste. Or, en survolant les débats contre le Vaudois, ce bon vieux Marton Fucsovics a balayé les rêves genevois. Et effacé les prédictions de «Fogna», qui voyait en «Stanimal» le prétendant principal à une troisième couronne aux Eaux-Vives.

L’étiquette a changé de poulain et c’est bien Fabio Fognini qui en hérite. Le Transalpin ne peut plus refuser ce statut d’homme à battre dans ce tableau. Il le sait et a encore répété jeudi qu’il s’en accommode parfaitement: «Je suis là pour gagner ce tournoi. Je ne vais d’ailleurs même pas regarder le tirage au sort de Roland-Garros (ndlr: où il affrontera Pablo Andujar). Je suis entièrement focalisé sur ce qui se passe à Genève. Si j’arrive fatigué Paris, cela voudra dire que j’ai réussi ma semaine en Suisse.»

Vainqueur du tournoi de Gstaad sur invitation l’été dernier, le No 19 ATP se verrait bien faire pareil samedi après-midi. Pour y parvenir, il compte sur la qualité du jeu proposé dans les deux jeux décisifs disputés contre Sandgren. «J’étais nerveux au début, comme vous l’avez certainement vu, mais le tennis que j’ai livré dans les moments chauds m’a rassuré, indiquait-il avant de préparer sa demi-finale face à Peter Gojowczyk. Même si j’ai de petits bobos au genou et au tendon d’Achille, je vais tout donner ces prochains jours, car après Roland, je prendrai trois semaines de pause.»

Et jeudi soir, Fabio Fognini voulait aussi s’offrir un petit plaisir. «Je vais aller manger un repas. Un vrai repas. Avec du champagne.» On n’a pas tous les jours 31 ans. Et on ne se mue pas non plus toutes les semaines en grand favori d’un tournoi. A.CE.

(24 heures)