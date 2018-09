YB a regardé les étoiles dans les yeux

Comme un stade de football peut être beau quand il est plein! Mercredi soir, les «nouveaux» supporters des Young Boys ne savaient pas toujours très bien comment faire, quand il fallait se lever ou pas (sans même parler de poser son smartphone), et se demandent encore ce matin ce qu’il fallait répondre lorsque le kop bernois essayait tant bien que mal de provoquer une réaction chez eux. La phase de poules de la Ligue des champions est ainsi faite qu’elle attire bon nombre de réfractaires à la Super League. Le spectacle est (souvent) au rendez-vous, les grands joueurs aussi, et l’UEFA a parfaitement réussi à rendre sa compétition reine indispensable. La petite musique, les étoiles sur et en dehors du terrain, l’atmosphère: oui, ces grands soirs européens sont beaux à vivre.

Dans un Stade de Suisse à guichets fermés, l’ambiance a été remarquable, même lorsque Manchester United a pris trois buts d’avance à l’heure de jeu. Les «ultras» d’YB ont donné de la voix durant l’entier de la partie, ne faiblissant pas une seule seconde alors que leurs joueurs pliaient sous les assauts de leurs prestigieux adversaires. Il serait cependant faux, et violemment mensonger pour tout dire, d’écrire qu’YB n’a pas été à la hauteur de l’événement.

Les Bernois ont été de loin la meilleure équipe en première période, se créant les trois occasions les plus nettes de la partie alors que le score était toujours de 0-0. Guillaume Hoarau a placé sa tête de peu à côté (7e) et Mohamed Ali Camara (16e), ainsi que Christian Fassnacht (34e) ont tous deux obligé David De Gea à dévier leur envoi en corner. Manchester United était bousculé, José Mourinho furieux sur son banc de touche et YB commençait à se dire que l’essentiel n’était peut-être pas seulement de participer. Face à ce Manchester United fébrile et devant un public enthousiaste, qui plus est sur un terrain synthétique que les Bernois maîtrisent à la perfection, il y avait peut-être un exploit à aller chercher.

Pogba, la grande classe

Hélas pour les Bernois, les Mancuniens ont montré sur une action, celle de la 35e, tout ce qui sépare le champion de Suisse du très haut niveau. Paul Pogba s’est infiltré dans la défense bernoise, a eu un peu de réussite sur un rebond, et a ensuite envoyé une merveille de frappe dans la lucarne de David von Ballmoos… alors que celui-ci n’avait eu aucun arrêt à faire jusque-là! L’efficacité maximale. Celle des grands. Celle d’un champion du monde.

Paul Pogba n’a pas livré une prestation inoubliable mercredi au Stade de Suisse, il ne s’est pas dépensé sans compter contrairement à ses adversaires directs Sékou Sanogo et Djibril Sow, qui ont absolument tout donné, mais il a frappé juste, quand il le fallait. Et il n’a pas tremblé à la 44e, face au kop bernois, lorsque M. Aytekin lui a offert la possibilité de doubler la mise en sifflant une faute de main involontaire de Kevin Mbabu. Sous les huées, «La Pioche» a trottiné pour envoyer la balle en pleine lucarne. Là aussi du bon travail, même si M. Aytekin aurait largement pu s’abstenir de siffler ce penalty, mais il s’agit sans doute là d’une partie de l’apprentissage pour les Bernois: les décisions arbitrales tournent souvent en faveur des «gros». Ce n’est pas un scandale, il n’y a pas lieu de porter plainte à l’UEFA. Il s’agit simplement de la réalité de la Ligue des champions, qu’YB doit apprivoiser.

Prochaine étape: à Turin face à la mythique Juventus. Ce sera sans Cristiano Ronaldo, suspendu, mais ce sera là aussi assurément une belle soirée. Vivement. (24 heures)