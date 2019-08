«Yverdon peut faire le même parcours que SLO l’an passé»

En 2014, lorsque Mario Di Pietrantonio reprend les destinées d’Yverdon Sport, le club emblématique du Nord vaudois se morfond non seulement dans les profondeurs du classement de 1re ligue, mais il est surtout criblé de dettes.

Cinq ans plus tard, le deuxième club le plus important du canton n’a certes franchi qu’un seul palier mais, sous la direction de son ambitieux président, il repose désormais sur des fondations solides et un mouvement juniors de qualité. Tout cela sans oublier d’importants travaux qui permettront, entre autres, à Yverdon Sport de disposer – dans 18 mois environ – d’un magnifique stade modernisé et conforme aux hautes exigences du football professionnel suisse. Tout est donc désormais en place pour qu’YS rejoigne au printemps prochain la Challenge League. C’est du moins l’objectif impératif que Mario Di Pietrantonio fixe à son entraîneur, Anthony Braizat, et à son staff. Rencontre avec un homme entier, exigeant et d’une rare sincérité. Et qui présente le grand avantage de ne jamais utiliser la langue de bois.

Un enthousiasme intact

«Je me rends compte que plus on va de l’avant et plus les choses sont intéressantes. Aujourd’hui, je pense être un président différent de celui qui a débarqué ici. Plus serein surtout, même si j’ai appris que cette fonction a certes quelque chose d’exceptionnel, mais qu’elle peut aussi tuer un homme. Je ne vais d’ailleurs probablement pas rester cinq ans encore à la tête du club. Ou alors, même si je me sens bien entouré aujourd’hui, il faudra que je ne sois plus seul à assumer des responsabilités de plus en plus lourdes. Cela dit, je suis bien sûr très fier de tout ce que nous avons mis en place depuis cinq ans mais ce qui me passionne vraiment, c’est l’aspect sportif. Et là, il y a un autre palier à franchir au plus vite.»

Yverdon a une équipede Challenge League

«Nous commençons notre troisième saison en Promotion League. Et la dernière, j’espère. Avec une 3e place d’abord, puis une 2e la saison passée, la logique veut que nous terminions celle-ci en tête. D’autant plus qu’avec les renforts, entre autres, de joueurs comme Sejmenovic (Xamax), Peyretti (Aarau) ou Aravidis, un ancien international grec de 32 ans, l’équipe est encore meilleure. Je ne vois d’ailleurs qu’une noire malchance pour nous empêcher d’atteindre notre objectif, même si nous avons des adversaires redoutables comme, par exemple, Bellinzone, Rapperswil ou Étoile Carouge.»

Monter avec la manière

«La saison passée, Yverdon avait la meilleure défense du championnat. C’est bien d’encaisser peu de buts mais ce que je veux désormais voir, c’est une équipe qui prend des risques en allant vers l’avant. Plus ambitieuse dans le jeu. Dans cette optique, j’ai eu une grosse discussion avec Anthony Braizat qui a su améliorer sa communication. Maintenant c’est l’état d’esprit qui doit changer. La présence plus constante de François Marque à ses côtés sera un plus. J’en ai un peu marre de voir mon équipe gagner ses matches avec un but d’écart et en tremblant jusqu’au bout. J’aimerais voir du beau jeu et nous avons choisi nos nouveaux joueurs pour cela. Dans un cas de figure idéal, et pas invraisemblable du tout, j’imagine bien Yverdon Sport réaliser le même genre de parcours que celui du Stade-Lausanne-Ouchy la saison passée. Notre staff a une Formule 1 entre les mains. À lui d’en exploiter pleinement le potentiel. Et en cas d’échec? La déception serait immense et il aurait des conséquences.»

Un derby contre SLO en Challenge League?

«Notre 2e place de la saison dernière me laisse encore quelques regrets. Je me demande toujours ce qui aurait pu arriver sans la perte de nos deux premiers matches sur le tapis vert. Car ces deux «défaites» nous ont coûté beaucoup plus que six points. Repartir ensuite a été très compliqué, sur le plan psychologique surtout. Cela dit, le parcours du SLO a été exemplaire, mais une grande partie du mérite revient à Andrea Binotto. Il met non seulement en place un vrai système de jeu mais sait aussi choisir ses joueurs et les valoriser. C’est un entraîneur qui, selon moi, a tout pour faire une longue carrière en SFL. Où j’espère d’ailleurs bien le retrouver dans douze mois pour un joli derby, de Challenge League cette fois. À mon avis, nous aurons toutefois plus de difficultés à accéder à la Challenge League qu’en aura SLO pour y conserver sa place. Même si le fait de ne pas pouvoir évoluer dans son propre stade constitue un gros désavantage pour les Lausannois. Avec les moyens qui sont les siens, Vartan Sirmakes fera les efforts nécessaires en janvier si le 1er tour ne se passe pas comme il le souhaite.»

Le nouveau stade

«Le stade actuel, je ne peux tout simplement plus le voir! Mais, heureusement, tout est désormais fixé. Les travaux commenceront en octobre pour se terminer un an et demi plus tard. L’objectif est donc d’inaugurer notre nouvelle enceinte de quelque 5000 places en février 2021. Son coût se situe entre 8 et 9 millions de francs et la capacité pourra être augmentée en cas de promotion en Super League. Car permettre à Yverdon de rejoindre l’élite reste un rêve qui ne me semble pas utopique. Mais pour cela, il faudra que je trouve les bons partenaires.»