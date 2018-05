Zidane a une chance d’entrer dans l’Histoire et Klopp d’écrire la légende

Malgré toutes les incertitudes que cache chaque grande finale, rares sont ceux qui imaginent Liverpool détrôner le grand Real Madrid, ce samedi à Kiev (20h45).

À moins d’être de mauvaise foi ou un fan inconditionnel des Reds, chaque détail plaide en faveur d’un 13e sacre madrilène. À commencer par la différence de qualité des deux effectifs et par l’insolente réussite que connaît Zinédine Zidane depuis janvier 2016 et son arrivée à la tête de l’équipe, en lieu et place de Rafael Benitez.

Liberté féconde

Accueilli avec le sourire par Ronaldo et Cie, «Zizou» a d’emblée l’intelligence de laisser à des joueurs hors norme cette liberté que leur refusait son prédécesseur. Insuffisant pour que le Real refasse son retard sur Barcelone en championnat, mais déterminant pour décrocher une 11e Ligue des champions. Avec l’aide de cette bonne étoile qui semble accompagner Zidane – depuis un soir de juillet 1998 – au vu des circonstances dans lesquelles le Real finit par terrasser l’Atlético.

Une chance, ou une réussite, qui secondera aussi le Ballon d’or 1998 lors de l’édition suivante, puis pour l’emmener jusqu’en finale cette année. Un dernier acte qui pourrait permettre à Zidane d’entrer dans l’Histoire en devenant, à 45 ans seulement, le premier entraîneur à remporter trois Ligues des champions consécutives. Une trajectoire de privilégié, constellée de prestigieuses victoires, qui contraste avec celle de Jürgen Klopp (50 ans).

L’Allemand, malgré la belle audace qu’affichent ses équipes sur le terrain, doit attendre sa dixième année comme entraîneur pour fêter un grand titre, celui de champion d’Allemagne avec Dortmund. Il récidive l’année suivante, tout en atteignant la finale de la Ligue des champions. Qu’il perd de justesse contre le Bayern. Une défaite qui est la première d’une série de cinq échecs consécutifs en finale. Dont les deux derniers avec Liverpool en 2015 (Coupe de la Ligue), puis en 2016 (Ligue Europa). Tout le contraire de son rival de ce soir.

Métamorphose du foot

Une victoire, ce samedi, permettrait aussi à Zidane de rejoindre Carlo Ancelotti et Bob Paisley dans le cercle très fermé des entraîneurs ayant remporté trois Ligues des champions. Mais elle ne ferait pas (encore) de lui l’égal des plus grands que sont – jugement subjectif – Johan Cruyff ou Arrigo Sacchi, deux hommes qui ont non seulement gagné mais surtout métamorphosé le football.

Klopp aura une occasion peut-être unique d'entrer dans la légende de ces entraîneurs capables d'emmener un gros outsider vers ce sommet ultime qu'est une victoire dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Un peu plus encore si elle est acquise avec la manière. Un exploit qui a largement contribué à l'aura de l'Autrichien Ernst Happel (Feyenoord et Hambourg) et, surtout, du Portugais José Mourinho (Porto et Inter).