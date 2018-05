Zidane quitte le Real par la grande porte

Commentaire

La meilleure façon de partir

Après avoir brillé balle au pied sur le terrain, puis épaté le monde entier par sa clairvoyance et son audace sur le banc, Zinédine Zidane a montré, jeudi, qu’il est aussi devenu, en douze ans, un homme mûr et réfléchi. Sa décision de quitter, en pleine gloire, l’une des places les plus désirées du football mondial, est aux antipodes de ce fameux «coup de boule» de Berlin qui avait mis un terme contrasté à sa carrière de joueur, un soir de juillet 2006.



Mûrement réfléchi, son choix de partir est aussi courageux qu’intelligent. Courageux d’abord, car aucun entraîneur n’avait jusque-là, tout au long de la glorieuse histoire du Real Madrid, osé quitter le club sans en avoir auparavant été prié. Intelligent ensuite, parce que Zidane a bien compris, et surtout accepté, que son incroyable aventure sur le banc madrilène était désormais arrivée à son terme.



Pour avoir passé plus de quinze ans au sein du plus grand club de l’histoire du football, le Français connaît mieux que personne la gigantesque pression qui pèse au quotidien sur les épaules des joueurs et, surtout, des entraîneurs. Des hommes qui sont non seulement condamnés à toujours gagner, mais aussi à le faire en y associant la manière. Comme affirmait l’un de ses prédécesseurs, une saison au Real en vaut bien dix sur n’importe quel autre banc.



Les difficultés et les violentes critiques endurées cette année en championnat ont donc largement contribué à son départ. Comme sa conviction que l’équipe actuelle était arrivée au bout de son fantastique chemin. Pour que le Real continue de gagner, il aura besoin de gros changements qui, sauf miracle, ne parviendront pas tout de suite à enrichir davantage l’impressionnant palmarès du club.



En moins de 900 jours passés sur le banc du Real, Zidane aura conquis 9 trophées sur les 13 possibles. Un bilan inégalable qu’il ne voulait surtout pas ternir.



André Boschetti