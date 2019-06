À 16 ans, Mathis Gantner roule sa bosse en douceur et plein d’espoir

À 16 ans, sa voix mue en douceur sur le petit plateau, sans dérailler ou prendre la poudre d’escampette. Plutôt discret dans la vie, Mathis Gantner préfère sortir de sa réserve lorsqu’il enfourche son BMX, bondissant comme un kangourou sur les bosses du bicross, la socquette légère.

Comme une impression de sauter à l’élastique, de se retrouver dans le vide, ce jeune Genevois progresse avec plein d’espoir: au Bout-du-Monde à Champel, à Aigle au Centre mondial du cyclisme ou sur la piste de BMX à Granges (SO), en compagnie d’Hervé Krebs, son coach national, sur les traces de Renaud Blanc, son autre entraîneur et modèle au BC Genève.

«On doit parfois le canaliser»

«Mathis? C’est quelqu’un qui a une vraie passion pour son sport, toujours concentré sur ce qu’il fait, apprécie son coach. Il n’y a qu’à l’école ou quand il va dormir qu’il lâche son vélo. On doit parfois le canaliser pour qu’il ne se fatigue pas trop. Mais il a toutes les cartes en main et le potentiel pour réussir, c’est certain. Il me fait tellement penser à moi quand j’avais son âge…» Persévérant et casse-cou, qui se ressemble s’assemble.

Après avoir essayé très tôt le hockey sur glace aux Vernets, son cœur a commencé à faire des bonds lorsqu’il a mis du piment sous sa selle, qu’il a découvert le VTT puis le BMX lors d’une journée consacrée au sport à Carouge. Il avait sept ans quand il a craqué devant cette petite reine. «Au BMX, il n’y a pas de suspensions, ni de vitesses, seulement un frein arrière, détaille ce futur mécanicien sur vélo. Et puis les roues sont de 20 pouces, beaucoup plus petites qu’au VTT, lequel est plus lourd et moins rigide.»

Si les blessures sont fréquentes en BMX, elles n’ont toutefois jamais refréné les ardeurs du Genevois. «Il ne faut surtout pas y penser, sinon c’est à ce moment-là que tu tombes», reconnaît ce funambule qui s’est toujours relevé même après de grosses casses.

«Vous allez rire, mais c’est souvent lorsque je ne suis pas là qu’il lui arrive quelque chose, à croire qu’il n’ose pas prendre autant de risques quand je suis au bord de la piste!» Son père, Claude, qui est aussi son chauffeur et son conseiller, sourit, en parlant de son «bon» gamin. Et d’avouer: «Il n’aime pas perdre et n’est jamais satisfait de lui!» C’est une qualité.

L’adolescent acquiesce, conscient que sa bonne technique sur les sauts et sa dextérité dans les virages bien serrés ne suffiront pas toujours pour gagner. «En ce moment, je travaille énormément mes départs, c’est mon point faible», précise l’acrobate, membre des cadres nationaux, prêt à gagner un 3e titre helvétique dimanche prochain à Weinfelden, dans sa catégorie, après ses sacres en 2017 et 2018.

En route pour Paris?

Comme chaque année, il va encore défier Philippe Steiner, son principal contradicteur dans notre pays. «Ensuite, tout va s’enchaîner en ce mois de juillet, il y aura les championnats d’Europe à Riga et tout de suite après les Mondiaux à Zolder», se réjouit Mathis, qui passera ce lundi ses derniers examens à l’école avant d’intégrer en août le dispositif sports-arts-études à Genève. «Mon but est d’arriver en finale de ces deux compétitions, de terminer dans les huit meilleurs, ce serait déjà magnifique», se projette l’Helvète qui aura fort à faire au milieu des Français, des Belges et des Néerlandais, les meilleurs sur le continent. «On sera huit de front sur la ligne de départ, cela va se resserrer sur quatre lignes où on va bien se pousser dans les bosses et dans les virages. Et après, tout peut arriver.»

À son âge, on rêve de médailles, forcément, mais surtout de prendre du plaisir. La nuit, quand il rejoint Morphée, il roule, saute et s’envoie dans les airs, en douceur, sur le petit plateau. «Je rêve de pédaler dans de grosses compétitions…» Derrière lui, il y a la tour Eiffel et ces Jeux à Paris en 2024 où, à 21 ans, il se verrait bien franchir le mur du songe.

(nxp)