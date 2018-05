À Paris, Zverev bousculé, Zverev martyrisé, mais Zverev qualifié

Plongé entre ombre et lumière, dans ses allures de théâtre grec, le court No 1 de Roland-Garros est le lieu de tous les possibles, le terrain sur lequel se sont écrites quelques-unes des plus belles histoires du tournoi et surtout certaines tragédies qui ont alimenté la légende du jeu. En 1986, Mats Wilander n’y a-t-il pas violemment abandonné sa couronne devant Andreï Chesnokov? Ivan Lendl n’y a-t-il pas été douché par l’inconnu Stéphane Huet sept ans plus tard? Ces exemples en sont deux parmi d’autres. Mais, parce qu’il n’était pas né lorsque ces crimes de lèse-majesté se sont produits, Alexander Zverev (21 ans) ignorait certainement qu’en s’extirpant des vestiaires mercredi, il allait exposer ce qu’il lui reste de naïveté à une furieuse empoignade. Au vrai, une fois dans l’arène, l’Allemand a vite compris qu’il se trouvait en plein traquenard et que les légendes que narrent les vieux sages au sujet de cette arène pas comme les autres ne sont pas uniquement destinées à effrayer la «next» génération.

Un caniche pris pour cible

Non, décidément, le lieu n’invite pas à la franche gaudriole. «Sascha» – pour les intimes – peut maintenant en témoigner après y avoir été très sérieusement bousculé par Dusan Lajovic (ATP 60). On savait que le Serbe, quart de finaliste à Madrid et demi-finaliste à Lyon, était tout sauf un cadeau, mais il a fait mieux que se défendre au cœur d’une arène brûlante, bouillante. Durant plus de deux heures, le compatriote de Novak Djokovic a repoussé l’immense outsider du tournoi dans les cordes. De son sublime revers à une main, il a distribué quelques parpaings qui ont ébranlé et transpercé son adversaire. Planait par moments au-dessus de son geste le spectre de Stan Wawrinka. Et plus Zverev se rapprochait du précipice, plus les gradins se remplissaient.

Humant l’odeur du sang – comprenez celle de l’élimination d’un prétendant au Graal – quelques grandes plumes de la presse internationale ont ainsi commencé à se présenter au bord du court, subitement transformé en scène de Coupe Davis, plusieurs supporters (et journalistes!) serbes y mettant une ambiance à même de faire encore davantage douter le No 3 ATP, que l’on vit jurer contre lui-même, haranguer ses jambes qui ne répondaient pas, puis que l’on retrouva même le nez dans l’ocre après une glissade qui convoqua les murmures de quelques spectateurs. «C’était chaud, mais c’est aussi pour vivre des instants pareils que je travaille», dira plus tard le grand blond. Reste que, mené deux manches à une dans cette atmosphère électrique, il en a par moments voulu à la terre entière. À son père. À son physio. Peut-être même à son caniche, aussi.

«Je m’étais préparé à ça!»

Mais que le chien se rassure: il aura encore droit à sa pâtée parisienne estampillée «meilleur ouvrier de France», car après 3 h 24 de jeu et en profitant du manque de «caisse» physique de Lajovic, son maître a fini par éviter le K.-O. (2-6, 7-5, 4-6, 6-1, 6-2). Non sans avoir été roué de coups, non sans avoir quitté les lieux sonné, vidé, rincé. «J’ai vraiment souffert, c’est clair, mais je m’étais préparé à ça, a reconnu l’Allemand durant une désopilante conférence de presse. Même si je n’ai pas pratiqué mon meilleur tennis, Dusan n’est pas n’importe qui. Il m’a fait mal avec son revers. À l’entame de la quatrième manche, je suis cependant revenu à l’essentiel, en me disant qu’il fallait prendre les jeux les uns après les autres. J’ai senti, aussi, que lui commençait à baisser d’un ton. Cela m’a ouvert des opportunités pour finir en trombe.»

Après s’être trouvé au pied du mur, Alexander Zverev se retrouvera vendredi devant Damir Dzumhur. En espérant que l’alerte connue sur le court No 1 soit une victoire fondatrice plutôt que le signe annonciateur d’un nouveau bouillon en première semaine de Grand Chelem. «J’ignore quel impact ce succès aura pour mon tournoi, mais il me donne au moins la chance de rester quarante-huit heures de plus dans le tableau», a souri l’Allemand.

Entre ombre et lumière, au grand jeu de la tragédie grecque, «Sascha» a échappé au pire. Et puisque les vieux sages racontent qu’on peut gagner un tournoi même en s’étant trouvé au bord du précipice…

Benneteau, entre gros défi et envie de capitanat

On le sait, Julien Benneteau allume les derniers feux de sa carrière. Le Bressan l’a juré et craché: après cette édition, on ne le verra plus jamais raquette en main du côté de Roland-Garros,

sa carrière étant vouée à s’achever au sortir de l’US Open. Mais pas question pour lui de traverser en père tranquille les ultimes semaines de sa vie de «pro». C’est même tout le contraire, comme il l’a prouvé mercredi en battant Leonardo Mayer, devenant à 36 ans et 5 mois le joueur français le plus âgé à remporter un match à la Porte d’Auteuil. Ce qui suffit à lui ouvrir encore un peu plus l’appétit. «Je ne me lasse pas de gagner des matches ici, a-t-il confié après avoir lâché quelques larmes de joie sur le court. Cela procure tellement d’émotions, tant de bonheur. À chaque fois, il se dégage quelque chose de particulier, des choses fortes. Depuis que j’ai dix ou douze ans, ce lieu est particulier pour moi.»

Parce qu’il a le cœur «bleu, blanc, rouge» et que, s’il doit mourir, ce sera les armes à la main, «Bennet» s’arrachera encore ce jeudi contre Juan Martin Del Potro. Programmé sur le court Philippe-Chatrier, son bras de fer avec l’Argentin sera incontestablement l’un des temps forts de la journée. Le futur retraité sait qu’il pourra s’abreuver des encouragements du public pour faire grimper la température de plusieurs crans à Paris. Il se dit déterminé, prêt au combat, même s’il en a aussi un autre en tête. Une fois sa raquette raccrochée, le médaillé de bronze de double des JO de Londres se verrait en effet bien… capitaine de l’équipe de France de Fed Cup. «C’est un poste qui me motive énormément, dit-il. Avec mon expérience et mon envie, je crois pouvoir aider les filles.»

Histoire cette fois d’allumer d’autres feux, dans une autre carrière. A.CE.

(24 heures)