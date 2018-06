À Paris, deux «gauchos» pas maladroits mettent le feu

Les rectangles verts de Russie attendront encore un peu, et Lionel Messi aussi. L’Argentine a le football dans le sang, le cœur qui bat au rythme du ballon rond, et la Coupe du monde dans le viseur, mais si par les temps qui courent son palpitant s’accélère, c’est d’abord pour ce qui se trame sur les rectangles ocre de Paris. À Roland-Garros, le soleil joue à cache-cache avec les nuages, mais les «gauchos» prennent un malin plaisir à percer la grisaille en s’invitant main dans la main en quarts de finale. Juan Martin Del Potro (29 ans) et Diego Schwartzman (25 ans), héros nationaux, réveillent la furia «albiceleste» à la Porte d’Auteuil et y font résonner les «Viva Argentina!» qui avaient déserté les lieux depuis 2005, dernière fois où deux de leurs compatriotes s’étaient retrouvés ensemble à ce stade-là du tournoi.

Avec la «Tour de Tandil» et le «Pequeño» (le petit), Guillermo Canas et Mariano Puerta ont assurément trouvé leurs successeurs, ceux qui font davantage que prolonger l’histoire, la ravivent, la rallument. Non, ce n’est pas un dernier tango à Paris qui s’emballe, ce sont la vie et l’espoir d’une nation amoureuse de tennis qui renaissent. «On a fait quelque chose de pas mal jusque-là», sourit le désarmant «Del Po» avant que son cadet assure que tous deux se verraient bien prolonger un peu plus l’aventure. Peu importe que Marin Cilic se dresse devant l’un et Rafael Nadal devant l’autre. «On aura un coup à jouer mercredi», jure Schwartzman.

«Capable de faire mieux»

Eh oui, il faut se méfier des eaux qui dorment et des sourires angéliques. Derrière leur humilité et leur relative discrétion, les Argentins cachent un appétit carnassier qui les pousse, eux combattants admirables, à ne jamais rendre les armes. «Pequeño» n’a-t-il pas remonté un handicap de deux manches à rien lundi contre Kevin Anderson? Del Potro ne s’est-il pas relevé de graves blessures qui auraient pu (dû) le pousser à mettre un terme à sa carrière? Oui, mais en eux brûle le feu sacré, que le sel de la compétition et les arènes pleines savent entretenir.

Preuve en est qu’après un printemps durant lequel il a ménagé ses poignets et s’est même interrogé sur le bienfait d’une présence ici, le vice-champion olympique est redevenu un cogneur magnifique en posant le pied à Roland-Garros. «J’étais pourtant venu ici sans attentes particulières, en tout cas pas aussi élevées qu’elles auraient pu l’être sur les autres tournois majeurs, et je m’aperçois finalement que tout va dans le bon sens, expose-t-il. Je suis bien dans ce tournoi, bien dans mon tennis et dans mon corps. Alors j’en profite! Surtout, je me sens capable de faire encore mieux.»

La «baston» qui l’attend tout à l’heure contre Cilic n’effraie guère le demi-finaliste de 2009 qui, pour savoir d’où il (re)vient, a appris à ne plus se faire de mouron pour un «simple» match de tennis, fût-il à même de le propulser dans le dernier carré d’un Grand Chelem. «Je n’oublierai jamais que tout a failli s’arrêter pour moi, alors je relativise l’enjeu de ces tournois. Cela m’est presque égal de perdre ou de gagner, tellement je prends du plaisir à pouvoir jouer encore.»

Reste que «JMDP» aimerait bien lever encore les bras. Schwartzman aussi, d’ailleurs. Certes, on promet l’enfer à ce dernier, puisqu’un rendez-vous avec Nadal à Roland-Garros n’est jamais une partie de plaisir, mais il en faut plus pour désarçonner le petit bonhomme de Buenos Aires. «Bien sûr que je crois pouvoir le battre, répète-t-il en boucle. Si je n’avais pas cette foi en moi, je peux vous assurer que je ne jouerais même pas au tennis.»

Au moindre doute tout à l’heure, Diego Schwartzman pourra toujours relire «David et Goliath», dont il s’est inspiré pour faire tomber lundi les 203 cm de Kevin Anderson. Ou alors prendre exemple sur son glorieux aîné Del Potro, qui n’a pas son pareil pour renverser des montagnes.

Oui, les rectangles verts de Russie peuvent bien attendre encore un peu. Lionel Messi aussi. Hasta la victoria, Argentina! (24 heures)