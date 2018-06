À Zurich, la Suisse va renouer avec la course en circuit

«Je n’aurais jamais rêvé que cela soit possible un jour. Mais c’est désormais une réalité et je me réjouis énormément.» Sébastien Buemi n’est sans doute pas le seul Suisse à être heureux de la tenue du Grand Prix de Formule E, dimanche en ville de Zurich, mais il est à coup sûr le mieux placé pour l’apprécier. Le pilote vaudois aura ainsi la chance de disputer la première course en circuit sur sol helvétique depuis 1955.

Les épreuves de ce type avaient en effet été interdites dans notre pays après la tragédie qui, cette année-là, avait fait 86 morts aux 24 Heures du Mans. Une autorisation provisoire a été accordée pour cet événement qui devrait réunir plus de 100'000 spectateurs autour du port de Enge, sur les rives du lac proches du centre-ville, dimanche en fin d’après-midi. Le contrat avec les promoteurs court jusqu’en 2027. Ce qui signifie qu’on devrait revoir les voitures électriques sur sol suisse.

L’annonce de ce Grand Prix a pourtant donné lieu à de vives discussions, notamment chez les habitants du quartier directement impliqués par la course. Les billets disponibles en tribunes ont toutefois rapidement trouvé preneur. Lugano et Lausanne avaient manifesté un certain intérêt en 2015, mais c’est finalement Zurich qui s’est portée candidate.

Ailleurs aussi cette compétition fait débat. Londres a renoncé après deux épreuves et Montréal après en avoir organisé une seule. Au Canada, c’est le très mauvais bilan financier qui a conduit la ville à dire stop. Ce risque est toutefois écarté à Zurich puisque les organisateurs – il s’agissait d’une condition de base – supportent tous les coûts occasionnés, pour un budget qui s’élève à environ 15 millions de francs.

Vergne presque champion Le circuit mesure 2,465 km et comporte onze virages. «Il y a une longue ligne droite et une chicane qui devraient offrir des possibilités de dépassement», note Sébastien Buemi, qui figure actuellement en 5e position du championnat, alors que trois épreuves sont encore au programme.

Le Vaudois est l’une des grandes figures de la Formule E puisqu’il a remporté 12 des 42 courses disputées depuis quatre ans, terminant une fois champion et deux fois vice-champion. «Nous avons connu des problèmes cette saison. Tout n’a pas fonctionné comme on le souhaitait, explique le pilote de l’écurie Renault e.dams. Mais je n’ai que 4 points de retard sur le troisième. Je peux encore monter sur le podium. On verra si j’arrive à gagner des rangs ici et à New York (ndlr: les 14 et 15 juillet).»

Jean-Éric Vergne (Techeetah) devrait devenir le quatrième champion, après Nelson Piquet Jr, Buemi et Lucas di Grassi. Le Français de 28 ans, qui compte 40 points d’avance sur le Britannique Sam Bird, pourrait être sacré dès dimanche soir. À moins que les orages (risque annoncé) ne viennent brouiller les cartes. Jamais encore une telle épreuve ne s’est disputée sous la pluie.

Dimanche: Essais libres le matin. Qualifications dès 14 h. Départ de la course à 18 h. (24 heures)