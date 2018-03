À la tête de 30 000 joueurs vaudois

L’Association cantonale vaudoise de football (ACVF) s’est choisi un nouveau président. Gilbert Carrard remplace en effet Gérard Vontobel, qui a dû renoncer pour raison professionnelle. Ce changement n’était pas vraiment dans l’air ces derniers mois. Mais l’éventualité s’est précisée ces dernières semaines. Et cette nomination a été avalisée samedi, à l’occasion d’une assemblée générale qui s’est tenue au Sentier.

«Le délai était effectivement assez court. Comme je faisais déjà partie du comité central et que j’avais du temps à disposition, le choix s’est porté sur moi», indique le nouveau président. À 60 ans, Gilbert Carrard profite d’une retraite anticipée. Une indication importante dans la mesure où le poste de président d’une telle association est non seulement exigeant, mais aussi et surtout chronophage. C’est environ 25 heures par semaine qui sont en effet nécessaires pour répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses. L’ACVF représente en effet 131 clubs, pour près de 30 000 joueurs licenciés.

Président sortant, Gérard Vontobel a donc choisi «le travail avant la passion». Arrivé à l’ACVF voici douze ans, il présidait «la vaudoise» depuis trois ans. Il n’a pas sollicité de nouveau mandat. «J’aurais aimé continuer, assure-t-il. Le foot, c’est mon plaisir. Mais cette activité aurait mis en péril mon exploitation.» Le vigneron-encaveur d’Allaman a eu la douleur de perdre récemment son plus proche collaborateur, qui n’était autre que son papa. Ce qui l’a obligé à revoir ses priorités. «Le moment était venu pour moi de passer la main.»

Un président de l’ACVF n’est pas salarié, mais seulement défrayé. Et on arrive progressivement à la limite du modèle. «C’est un gros bateau. On nous demande toujours plus. Les gens ne s’en rendent peut-être pas compte, mais cela devient un vrai travail. On sera peut-être bientôt obligé d’en tenir compte, note Vontobel. Il y a douze ans, lorsque j’ai rejoint l’ACVF, le budget de l’association était de 800 000 francs. Aujourd’hui, on est à 2 millions.»

Heureusement, l’ACVF est organisée et en bonne santé financière. «Ce que nous avons mis en place, notamment en rajeunissant l’équipe qui travaille pour l’association, fonctionne bien, assure Gérard Vontobel. Je n’ai aucun souci à ce sujet. D’autant moins que mon successeur est la personne idoine. Il a choisi de se consacrer au football. Je lui donnerai un coup de main si nécessaire. Pour le reste, vous me verrez encore au bord des terrains du canton.»

Offrir des solutions

Ancien président de Poliez-Pittet, le club du village où il habite, Gilbert Carrard aura besoin de quelques semaines pour faire le tour des différentes commissions et ainsi avoir une vision globale des dossiers en cours. Le comité central, qui se réunit une fois par mois, profitera d’ailleurs de la prochaine séance, mardi prochain, pour redistribuer les rôles et intégrer un nouveau venu, Alain Trösch. «Notre équipe est soudée, solidaire, assure le nouveau boss du foot vaudois. Nous sommes là pour donner un coup de main aux clubs et offrir des solutions à leurs problèmes.»

Quelle sera la touche du président Carrard? «Difficile à dire dès maintenant, répond-il en souriant. Tout est arrivé si vite.» (nxp)