À Paris, Roger Federer est une rock star en tournée

C’était encore l’émeute, vendredi, dans les allées folles. Les gens ont compris que les travaux ont changé la configuration des lieux et que les joueurs traversent une cour après chaque match, du vestiaire à la salle de presse, pour répondre aux interviews. «D’habitude, nous empruntons des sous-sols, sourit Roger Federer. C’est très spécial. Pour le personnel de sécurité, la situation est tendue, car il y a un risque de blessure dans la foule. Mais moi, j’adore. Je vois des gens dingues de tennis et ça me rend heureux, ça me remplit d’énergie. Je vais essayer de rester dans cette ambiance le plus longtemps possible.»

Des cris et des «je t’aime»

Casper Ruud n’a rien pu faire pour l’en priver, sinon appliquer un plan de jeu soigneusement étudié et plutôt efficace, la plupart du temps (6-3 6-1 7-6). Il a inspiré davantage de jeux de mots nigauds («Le coup est Ruud», «Casper et manque») que de respect, c’est injuste, mais c’est comme ça: une fois encore, Roland-Garros fut moins le théâtre d’un match de tennis entre deux aptitudes inégales que le monologue d’une rock star en tournée, avec des ovations, des cris, des chants, des «je t’aime» lancés en l’air dans l’espoir que la rumeur les rattrape – si Roland-Garros organisait des sessions de nuit, le public y allumerait des briquets. «J’ai battu le 145e mondial sans bien jouer, et derrière les gens ont scandé mon nom. Ça n’arrive presque jamais», a relevé le Maître, touché, au tour précédent.

Il y a là une frénésie, pas seulement les batifolages d’une foule idolâtre, mais une émotion sincère, éminemment populaire, une gratitude profonde et vraie pour un artiste follement aimé, de surcroît un artiste qui vieillit et les laissera bientôt sans voix. Federer à Roland-Garros, c’est Mick Jagger en concert, ce n’est plus de l’admiration mais de l’extase, une forme très contemporaine de connexion affective entre un être exceptionnel et ses réseaux universels.

Un speaker lyrique

Depuis deux jours, onze gardes du corps sont mobilisés pour le trajet qui, sur une cinquantaine de mètres, relie les vestiaires à la conférence de presse, dans une procession chaotique. Roger Federer y a pris un nouveau bain de foule, vendredi, sans la moindre appréhension.

«C’est quand même dingue, une finale Djokovic – Nadal se profile à l’horizon de la quinzaine et on ne parle que de lui. C’est plus fort que tout, l’espoir fou d’un exploit du Suisse balaie la réalité la plus triviale», écrit Vincent Cognet, plume du tennis dans «L’Équipe».

Sur le court Suzanne-Lenglen où l’organisation l’a envoyé purger son match de bienséance, pour l’égalité de traitement, le simple énoncé de son palmarès par un speaker lyrique a rappelé Federer (subséquemment son adversaire) à sa condition de demi-dieu, sur la terre battue comme au ciel. «Quatre centième match en Grand Chelem, 101 titres, champion olympique, vainqueur de la Coupe Davis…» Et à chaque banderille les acclamations de la foule en transe.

«Ça donne le tournis», semblaient dire les mains de Casper Ruud. Ce n’est que Federer en tournée.

Nuit et émeutes perturbent le match de Wawrinka

En raison des retards, le tournoi a pris l’initiative de déplacer la rencontre Wawrinka-Dimitrov du court Suzanne-Lenglen, 10'000 places assises, au court No 1, 3800 places ouvertes au public, y compris aux détenteurs de billets «parterre» (pas d’accès aux grands stades). Sans surprise, l’idée a déplu à ceux qui avaient payé chèrement leur place et qui, faute d’espace, ont été refoulés à l’entrée par un service d’ordre débordé. Des sifflets, des bousculades et des «remboursez» ont perturbé le premier set, sans que ce soulèvement ne parvienne à atteindre les gradins.

En raison des retards (bis), la nuit a interrompu la rencontre au meilleur de sa dramaturgie, et c’est dommage pour tout le monde. Très concentré, très juste, très fluide, Stan Wawrinka était en phase de bouillonnement intense et se débrouillait (fort bien) pour entraîner la foule avec lui. Épatant (retrouvé?), Grigor Dimitrov créait du jeu avec une assurance nouvelle, à peine déconcerté par le «come on Baby Fed» d’un spectateur passéiste, auquel il a répondu sèchement: «Tu trouves vraiment que j’ai l’air d’un bébé?»

Alors, certes, «Stan the Man» a écarté une balle de premier set à 5-4 sur son service et s’est parfois exposé naïvement aux contres du Bulgare. Mais il a aussi enchaîné les coups gagnants (37), frappé des aces à des instants décisifs, donné tous les signes d’une vraie force intérieure et, avec elle, d’une faculté rare à accélérer, des deux côtés, de manière masquée et brutale.

Entre deux inclinations offensives, et autant de revers à une main sublime, la rencontre s’est ainsi arrêtée alors que tout le monde y aurait passé la nuit, à 7-6 (5) 7-6 (4) en faveur de Stan Wawrinka. «Comme une bonne tarte, c’est bon d’en garder un petit morceau pour le lendemain», nous a joliment consolés Marc Rosset au micro de la RTS. (24 heures)