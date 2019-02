À Åre, les skieurs suisses joueront cartes sur table

Les quatre outsiders qui peuvent se mêler à la lutte pour les médailles

Corinne Suter

Ramon Zenhäusern

Loïc Meillard

Mauro Caviezel

Plus grand espoir suisse dans les disciplines de vitesse, Corinne Suter (24 ans) avait connu un passage à vide lors des dernières saisons, le temps pour elle de s’adapter aux exigences du haut niveau. Cette année, la Schwytzoise a franchi un cap en tenant la dragée haute aux cadors. Las, le podium n’a pas encore été au rendez-vous - deux quatrièmes places en 2019. Et si elle avait gardé le meilleur pour Åre?Le géant de Rarogne (2 , 02 m) n’en finit plus d’épater son monde. Encore quatrième à Schladming la semaine passée, il était en tête après la première manche lors du slalom de Kitzbühel, avant de rentrer dans le rang. S’il parvient à aligner deux manches pleines, le Valaisan (26 ans) sera au rendez-vous des médailles, comme aux JO de PyeongChang, où il s’était paré d’argent à la surprise générale.Il est appelé à dominer le cirque blanc de la tête et des épaules dans la décennie à venir. Cette saison, Loïc Meillard (22 ans) a franchi un cap en fêtant les deux premiers podiums de sa jeune carrière en Coupe du monde – deuxième en slalom et en slalom géant à Saalbach mi-décembre. Il sait désormais qu’il est capable de rivaliser avec les meilleurs dans les disciplines techniques.Après un début de saison tonitruant - trois podiums consécutifs dans les disciplines de vitesse -, Mauro Caviezel (30 ans) est quelque peu rentré dans le rang. Mais sa récente quatrième place dans le combiné de Wengen a rappelé qu’il était à compter parmi les meilleurs skieurs polyvalents du plateau. Déjà médaillé de bronze à Saint-Moritz en 2017, le Grison peut surgir au bon moment.