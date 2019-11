Une accusation de viol secoue Swiss Tennis

L’entraîneur devra se présenter le 9 décembre devant le tribunal de Sierre. Il est poursuivi pour viol – dans l'hypothèse d'un rapport sexuel complet – et/ou contrainte sexuelle, selon l’acte d’accusation. L’accusé, présumé innocent, réfute ces accusations.

Les faits se seraient déroulés en octobre 2014 dans le cadre d’une conférence sur le tennis. L’accusé et la plaignante se connaissaient déjà. Après un repas avec d’autres collègues, la soirée s’est terminée au bar, où les deux protagonistes ont consommé du vin, de la bière et des shots. Tous deux étaient ivres.

L’accusé dit ne pas se souvenir de se qui s’est passé après la soirée au bar. La victime a elle aussi des trous de mémoire. Elle a repris ses esprits dans une chambre qu'elle ne connaissait pas. L’accusé dormait dans la même pièce, sur le deuxième lit. Les deux ont échangé ensuite des SMS. L’entraîneur se serait excusé pour une attitude «pas très gentleman».

La victime avait des bleus sur le corps qu’elle a photographiés et transmis à la police. Elle dit avoir retrouvé la mémoire deux jours plus tard et décrit un viol.

«Nous rejetons complètement ces accusations.»

L’avocat de l’accusé, Pierre-Damien Eggly contredit avec véhémence la description du ministère public. «Nous rejetons complètement ces accusations. Mon client est satisfait que le procès ait lieu car il espère la fin de la procédure.»

Le rapport médical fait état de blessures diverses et d’hématomes sur le corps de la victime. Les spécialistes n’ont pas trouvé de traces d’ADN dans les zones intimes de la victime mais sur ses sous-vêtements. Elles concordent avec celles de l’accusé.

Le président de Swiss Tennis confirme avoir été informé de l’affaire, mais ne veut pas en dire davantage. «Pour nous, la présomption d’innocence fait foi.» L’association précise néanmoins que l’accusé coopère complètement avec les autorités pour clarifier la situation. «Swiss Tennis soutient la charte éthique de Swiss Olympic. Nous sensibilisons nos collaborateurs et nos jeunes sur ce thème comme sur d’autres.»