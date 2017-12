Houston s'enlise et espère Capela

Cinquième défaite de suite: Houston a un problème ! Les Rockets, toujours privés de Clint Capela (blessé), se sont inclinés 121-103 face à Washington vendredi en NBA et basculent dans la crise.

Même James Harden semble subir un net coup d'arrêt en cette fin d'année lui qui, avec 20 points, a signé sa moins bonne performance de la saison. Houston doit vite se reprendre et mettre fin à ce qui est sa pire série depuis cinq ans.

.@JHarden13 with the perfect assist at the buzzer! ????



End of 3:

Rockets 78

Wizards 87#NBAVote pic.twitter.com/IyDMQHrcJh