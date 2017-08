16e pour Felix, un hommage pour Bolt

Et de 16 pour Allyson Felix! l'Américaine a remporté sa 16e médaille en sept éditions des Mondiaux, avec l'or du 4x400 m dimanche soir à Londres où la Kényane Hellen Obiri a empêché l'Ethiopienne Almaz Ayana de réaliser le doublé 10'000/5'000 m.

Usain Bolt, la légende du sprint qui a mis fin à son incomparable carrière à Londres, a été fêté en clôture des Mondiaux, en présence de Sebastian Coe, président de la Fédération internationale (IAAF).

L'octuple champion olympique a fait le tour du propriétaire, sur du reggae, saluant toutes les tribunes du stade, applaudissant en rythme dans son survêtement jaune et noir de la Jamaïque, improvisant quelques pas de danse.

Ecart record

Au relais du mile, les Américaines n'ont pas battu de marque planétaire mais le record du plus gros écart avec l'équipe médaillée d'argent, en l'occurrence la Grande-Bretagne reléguée à plus de 40 m, à 5 sec 98. Avec sa compatriote Tori Bowie (100 m et 4X100 m), Felix quitte Londres avec deux titres. «Je remercie toutes mes partenaires. Le relais a toujours une résonance particulière. C'est un honneur et des moments à conserver dans son coeur», a indiqué Felix.

Au 5'000 m, Obiri, bien calée dans la foulée d'Ayana, a attendu le dernier tour pour passer la vitesse supérieure. «J'ai été blessée durant toute la saison et je ne pouvais pas faire plus. La douleur est revenue après le 10'000 m (qu'elle a gagné, NDLR). Hellen était trop forte au sprint», a déclaré Ayana, le sourire triste.

Le Kenya a signé un doublé au 1500 m avec Elijah Manangoi (1er) et le jeune Timothy Cheruiyot (2e). Avec leur grand compatriote Asbel Kiprop (9e), triple tenant du titre mais à court de rythme après une blessure, à les regarder de loin. «Le Kenya compte de très bons spécialistes dans la discipline depuis des années et je suis fier de d'appartenir à cette lignée», a souligné Manangoi.

Attendue sur 800 m, la Sud-Africaine Caster Semenya a retrouvé le titre qu'elle avait gagné en 2009 à Berlin et à Daegu en 2011.

Yeux revolver

La Croate Sandra Perkovic a des yeux bleus revolver mais c'est son disque qui tue ses adversaires. Pourtant, la double championne olympique, qui croyait s'être mise à l'abri (70,31 m), a tremblé quand l'Australienne Dani Stevens a lancé à 69,64 au dernier essai.

Nettement supérieur à la concurrence, le Qatari Barshim a franchi toutes ses barres au 1er essai jusqu'à 2,35 m, échouant néanmoins à 2,40 m quand il était seul.

«C'est mon 1er or important en plein air. J'étais focalisé sur la victoire et j'ai réussi. Mais laissez moi vous dire que j'étais blessé l'an dernier. Je suis à nouveau en forme et je peux aller beaucoup plus haut», a souligné Barshim. Le concours a été le plus faible de l'histoire des Mondiaux.

En bronze avec 2,29 m -la 1ère médaille de son pays chez les messieurs aux Mondiaux-, le Syrien Madj Eddin Ghazal avait pressenti que le niveau moyen lui ouvrait une porte. Trinidad-et-Tobago, avant l'hommage à Bolt, avait rappelé qu'un petit pays pouvait gagner. Les Trinidéens se sont offert le scalp des Américains dans le relais 4X400 m. (si/nxp)