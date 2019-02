17 millions pour les Mondiaux 2020 en Suisse

Les Mondiaux de cyclisme 2020, qui viennent d’être officiellement attribués au duo Aigle-Martigny, prennent petit à petit forme et visage.

Outre le logo, qui a été dévoilé ce jeudi, organisateurs et autorités concernées ont évoqué le financement de l’événement (onze courses plus une épreuve populaire du 20 au 27 septembre 2020).

Le budget s’élève à quelque 17 millions de francs, dont deux tiers sont pris en charge par la Confédération (5 millions), le Valais (2,2), Vaud (1,5), les deux Communes concernées, ainsi que les Fonds du sport des deux Cantons et la Loterie romande.

Côté sportif, même s’il n’est évidemment pas encore définitif, on sait que le tracé ira d’Aigle à Sion par la plaine, avant de redescendre sur Martigny pour un final en circuit plus musclé. «Ce sera un parcours pour grimpeurs et coureurs de grands Tours», prévoit Richard Chassot, membre du comité d’organisation. (nxp)