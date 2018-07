364 jours plus tard, une victoire qui vaut de l’or

Cette victoire-là, il va falloir sérieusement la retenir, la marquer d’une pierre blanche, tant elle vaut de l’or pour Stan Wawrinka et devrait lui servir à tracer un nouvel horizon, bien moins encombré que ne l’ont été pour lui les douze derniers mois. Eh oui, pas de doute: en battant Grigor Dimitrov, No 6 mondial, lundi sur le Centre Court de Wimbledon (1-6 7-6 7-6 6-4), là même où il avait laissé un genou et quelques larmes 364 jours plus tôt, le Vaudois a signé le succès le plus important de sa «deuxième carrière», écrit le plus beau chapitre du reste de sa vie. Peu importe ce qu’il adviendra par la suite, peu importe ce qu’il réalisera mercredi face au qualifié italien Thomas Fabbiano, cette réussite est celle d’un battant, d’un résilient, qui a encore puisé dans ses fabuleuses ressources mentales les moyens de retourner une situation qui semblait inextricable, histoire de finalement prendre à contre-pied tous les pronostiqueurs.

Au royaume des bookmakers, le pied de nez est savoureux. «C’est une grosse surprise pour moi, mais je bosse tellement dur chaque jour pour avoir le droit de vivre ça que je ne peux que l’apprécier», a lâché le No 224 ATP. «Ça», c’est un gros match, de grandes émotions. Il fallait entendre les vivats du public de Wimbledon, les encouragements et les clameurs suivant ses coups de «bison» pour comprendre pourquoi «Stanimal» ne pouvait pas ne pas ressortir ses griffes. Plus que quiconque, il a besoin de cela, de cette électricité, de cette odeur de soufre pour se transformer. Joueur le moins bien classé du tournoi pour les raisons que l’on connaît, il a su surfer sur cette vague d’enthousiasme pour évoluer – une fois la première manche prise en pleine tête – à un niveau inversement proportionnel à son classement. Ce fut, par moments, de la très belle ouvrage! «Il s’agit d’une grande victoire, a savouré l’intéressé. Je ne veux pas m’en contenter, mais il est vrai que combattre ainsi, revenir dans le match en bougeant aussi bien, en me sentant en pleine forme, c’est énorme.»

Il n’y a pas eu de doigt sur la tempe (ça, c’est pour plus tard), mais des coups droits fulgurants et des revers étincelants, tel ce passing décoché pour enlever une troisième manche durant laquelle il fut plusieurs fois dos au mur (mené 0-3, puis 5-6 15-40). «Stan a bien servi et envoyé des coups de fou quand il le fallait, a résumé Dimitrov. Dans les moments-clés, il a été le patron.» Le discours est on ne peut plus lucide. Pour le Vaudois, battre ainsi l’un des outsiders du tournoi n’est pas anodin. Et il le sait bien, lui qui a savouré le fait de ne pas avoir à utiliser les mêmes mots et à faire ressentir les mêmes maux, en conférence de presse, qu’au cours du premier semestre.

«Il est affamé»

De fait, sur sa carrière, gentiment mais sûrement, le soleil revient. Le sourire aussi, sur son visage. Et dans ses bras, sa tête et ses jambes, tout commence sérieusement à évoluer dans le bon sens. De quoi lui ouvrir encore un peu plus l’appétit, avec la confiance qui revient. «Stan s’est relevé d’une grave blessure, il est affamé et reste un joueur incroyable, a encore relevé le Bulgare. La suite peut être belle pour lui.» Nul doute que l’horizon qui se dessine avec ce succès et l’ovation reçue lundi ne feront que renforcer la conviction qui habite Wawrinka de pouvoir redevenir l’une des icônes du circuit ATP. «J’attends la suite avec impatience, mais, pour tout dire, une fois que j’ai vu que je devais affronter Grigor, je n’ai pas observé, pour la première fois depuis longtemps, mon tableau en Grand Chelem», a soufflé le Suisse. L’ignorance, parfois, a du bon. (24 heures)