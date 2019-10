Abraham n’a pas eu la nuit torride qu’il espérait

Tadesse Abraham était prêt à se battre jusqu’au bout de la nuit dans les rues de Doha. Pas (uniquement) pour battre ses concurrents sur la ligne d’arrivée du marathon des championnats du monde, mais surtout pour dominer un adversaire bien plus sournois et insaisissable encore: la fournaise qatarie.

«Nous nous étions bien préparés pour affronter la chaleur et l’humidité, précisait le Genevois, une fois la ligne d’arrivée franchie en 9e place après 2 h 11’58 de course. Ce n’était pas le cas de tout le monde. Des conditions plus difficiles m’auraient peut-être avantagé. J’aurais aimé qu’il fasse plus chaud encore.»

Sueurs froides au Qatar

À 23 h 59, heure précise du coup de pistolet, il faisait presque frais samedi sur l’imposante «Corniche», la promenade qui jouxte le bord de mer. Le thermomètre était resté juste en dessous des 30 degrés, mais c’est surtout le taux d’humidité (tombé à 55%) qui changeait tout.

«En arrivant sur le parcours, nous avons pris conscience que la météo était plus clémente qu’espéré, regrettait samedi le coach national Louis Heyer. Des conditions extrêmes auraient pu être une chance pour «Tade». Intrinsèquement, il lui manque deux ou trois minutes pour jouer la gagne. Dans un contexte hostile, il aurait pu se rapprocher davantage de la tête de la course.»

Ramasser dix morts

Ce relatif coup de froid n’a pas déstabilisé Tadesse Abraham qui est resté fidèle à sa stratégie prudente. Le Suisse est retombé jusqu’au 19e rang après l’attaque des Kényans et de l’Érythréen Zesernay Tadese. «Tade» a alors fourni son effort au trentième kilomètre.

«Il n’a pas paniqué lorsque c’est parti fort en tête peu avant la mi-course, saluait un Louis Heyer admiratif. Sur la fin, il a ramassé les morts comme on dit, mais il en a manqué quelques-uns.» L’accélération régulière du Genevois lui a permis de remonter dix concurrents. «J’ai fait tout ce que j’ai pu, lâchait-il en zone mixte, à bout de forces. Bien sûr, j’étais venu à Doha pour ramener quelque chose et seuls les trois premiers ont une médaille. Mais je ne peux pas avoir de regrets.»

Hawkins dans un fauteuil

Le Genevois termine second Européen de ce marathon des Mondiaux, derrière l’Écossais Callum Hawkins (4e). Le Britannique a failli surprendre les Africains dans le final. Il avait, lui aussi, parié sur la chaleur en s’entraînant dans le cabanon de son jardin, transformé en sauna à l’aide de radiateurs achetés au supermarché du coin. Hawkins est revenu dans un fauteuil sur la tête au 40e kilomètre, avant de se lancer dans un dernier baroud d’honneur.

L’Écossais s’est fait contrer par les Éthiopiens, qui sont allés chercher le doublé. Lelisa Desisa (vainqueur en 2 h 10’ 40”) a devancé son compatriote abyssin Mosinet Geremew et le Kényan Amos Kipruto dans un sprint fulgurant. Tadesse Abraham a coupé la ligne, accompagné par des effets pyrotechniques, avec plus d’une minute de retard. Il aurait souhaité un comité d’accueil plus chaleureux.

Wanders en catimini

Julien Wanders n’est jamais entré dans ses Mondiaux au Qatar. Le 27 septembre dernier, le Genevois était l’un des premiers athlètes suisses à recevoir les clés du stade Khalifa. Un état des lieux sur 5000 m qui ne s’est pas passé comme prévu pour le coureur établi à Itten au Kenya. sorti dès les séries (11e). Le Romand avait pris les commandements de la course pour animer les débats. «J’ai essayé de mettre du rythme pour que la course soit rapide, avait-il expliqué. Mon but était de me qualifier au temps.»

Mais Julien Wanders avait craqué sur la fin, ne terminant que 11e de sa série. Le coureur de 23 ans était apparu très affecté par cet échec. «Cette élimination est difficile à encaisser, mais je vais rebondir, avait-il annoncé en zone mixte, le visage fermé. Je veux oublier cette première course et me remettre dans le bain.» L’athlète du Stade Genève avait alors une semaine devant lui avant son 10 000 mètres. Une préparation loin d’être idéale, puisque la chaleur de Doha l’a contraint à rester le plus possible à l’intérieur.

Dimanche, Wanders a jeté l’éponge juste avant la mi-course alors qu’il était sur les bases de son record de Suisse. Le Genevois a été aussi rapide sur la piste que devant les micros et les caméras, où il a refusé de s’arrêter. Pour lui, ces Mondiaux sont à oublier au plus vite.