Alexandre Balmer décroche l'or mondial

Déjà champion du monde par équipes la veille avec le relais suisse, Alexandre Balmer a décroché le sacre planétaire jeudi sur le parcours grison.

Le longiligne Chaux-de-Fonnier (1,92 m) s'est fait plaisir sur les 4,2 km d'un tracé qu'il avait déjà parfaitement maîtrisé la veille. Balmer faisait partie des favoris aux médailles, et il a largement prouvé son statut sur un terrain rendu glissant par la pluie.

Après avoir concédé une quarantaine de secondes d'entrée, il a refait son retard petit à petit sur le Français Mathis Azzaro avant de faire la jonction au début du dernier tour.

Il a devancé son dernier concurrent allemand Leon Kaiser dans les derniers hectomètres pour conserver 2 secondes sur la ligne.

"La course a été totalement folle, surtout dans le final face à l'Allemand. Quand j'ai été pris dans un embouteillage au départ, j'ai cru que la course était perdue. Mais j'ai pensé à mon pays, à ma famille, et j'ai décidé de tout faire pour remonter."

L'autre atout romand, Loris Rouiller, a terminé à la 4e place. Le Vaudois spécialiste de cyclo-cross a crevé au pire moment, alors qu'il roulait au contact avec Balmer, dans l'avant-dernier tour. Il a terminé à dix secondes du bronze. Un crève-coeur.

