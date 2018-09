Alexandre Balmer signe le doublé parfait

Et un doublé, un! Déjà champion du monde par équipes la veille avec le relais suisse, Alexandre Balmer a décroché le sacre planétaire jeudi sur le parcours grison.

Le longiligne Chaux-de-Fonnier (1,92 m) s'est fait plaisir sur les 4,2 km d'un tracé qu'il avait déjà parfaitement maîtrisé la veille. Balmer faisait partie des favoris aux médailles, et il a largement prouvé son statut sur un terrain rendu glissant par la pluie.

Un final totalement fou

Après avoir concédé une quarantaine de secondes d'entrée, il a refait son retard petit à petit sur le Français Mathis Azzaro avant de faire la jonction au début du dernier tour.

Il a devancé son dernier concurrent allemand Leon Kaiser dans les derniers hectomètres pour conserver 2 secondes sur la ligne.

«La course a été totalement folle, surtout dans le final face à l'Allemand. Quand j'ai été pris dans un embouteillage au départ, j'ai cru que la course était perdue. Mais j'ai pensé à mon pays, à ma famille, et j'ai décidé de tout faire pour remonter.»

Rouiller finit 4e

L'autre atout romand, Loris Rouiller, a terminé à la 4e place. Le Vaudois spécialiste de cyclo-cross a crevé au pire moment, alors qu'il roulait au contact avec Balmer, dans l'avant-dernier tour. Il a terminé à dix secondes du bronze. Un crève-coeur.

«Je suis un des gars les plus heureux pour Alexandre. Il travaille dur et c’est celui qui méritait le plus. On va fêter ça avec lui, c’est juste un peu dommage que j’ai crevé. Je roulais à bloc et j’ai pris la mauvaise trajectoire.» (nxp)