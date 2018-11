Anderson met Federer sous pression

Contrairement à certains bizuths qui sont déjà ravis de prendre part à la prestigieuse compétition de fin de saison, Kevin Anderson (ATP 6) n’est pas là pour faire de la figuration. Il a faim de succès et ça se voit. Il n’a donc pas voulu faire de quartier face à Kei Nishikori, 9e joueur de la hiérarchie mondiale.

Après avoir pris la mesure dimanche de Dominic Thiem, pour son entrée en lice dans le groupe Lleyton Hewitt, le Sud-Africain de 32 ans a pulvérisé son adversaire japonais (6-0 6-1) et fait un grand pas vers une qualification pour les demi-finales, sous le dôme de l’O2 Arena. Celle-ci pourrait être effective dès mardi soir, si Thiem domine Roger Federer, ou si le Bâlois s’impose contre l’Autrichien en trois sets. Il s’agirait ainsi de la première qualification pour le dernier carré d’un joueur issu du continent africain.

Anderson au top de sa forme au bon moment

Tombeur de Federer dimanche soir, Nishikori n’a pas existé face à l’échassier de Johannesburg, haut de 203 cm. Balayé, le droitier de Shimane ne s’est pas procuré la moindre balle de break et a terminé la rencontre avec une efficacité de 45% sur première balle, contre 78% à Anderson. Il n’a fallu qu’une heure et quatre minutes à Anderson pour boucler l’affaire, après un sursaut de dernière minute du Japonais pour sauver son honneur. «J’ai trouvé un rythme génial dès le début du match et j’ai pu le maintenir jusqu’au bout, s’est applaudi le Sud-Africain. On attend toute l’année pour disputer un tel match et le fait que ça arrive ici est fantastique.»

Même si comparaison n’est pas raison, cet effacement total de Nishikori n’est pas fait pour rassurer un Roger Federer déjà nerveux, qui aura fort à faire pour rester dans la course en écartant Thiem de sa route. Car le sextuple vainqueur du Masters aura pour lourde tâche d’affronter jeudi son bourreau de Wimbledon (tombeur du Bâlois en quarts de finale), qui évolue jusqu’ici à un niveau supérieur à ses deux premières victimes, à l’occasion d’un match certainement décisif. «RF» doit espérer très fort que son lundi et son mardi matin de pause lui auront permis de retrouver son meilleur niveau. Son deuxième match, face à Thiem, se disputera dès 21h sur le court de l’O2. Victoire impérative pour l’homme aux 20 victoires en Grand Chelem, sous peine de voir son tournoi s’arrêter dès le Round Robin. (nxp)