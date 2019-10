Andi Zeqiri: «On doit retourner au boulot»

Andi, vous avez fait face à un mur ce soir.

On peut dire ça, complètement. Winterthour était très bien organisé. Là-bas, au premier tour, on avait réussi à marquer assez tôt et tout s’était assez naturellement enchaîné (ndlr: victoire 0-6). Ce soir, il a manqué ce but pour ouvrir le match. On s’est pourtant procuré les occasions pour l’inscrire.

Le corner score dit beaucoup de cette partie: 11-2 pour vous.

On a eu les occasions, la possession, les corners, tout… Mais rivaliser dans le jeu aérien avec eux, c’est vraiment difficile. Il faut se faire sa place au milieu de tellement de grands gabarits. Maintenant, il nous a peut-être aussi manqué un peu de niaque dans ce domaine pour forcer le destin.

Deux matches nuls consécutifs, c’est inquiétant?

Non non, vraiment pas. Cela ne change rien du tout. On doit simplement retourner au boulot. Travailler encore, plus dur, et les résultats suivront. On a deux semaines avant d’aller à Aarau. À nous de bien les utiliser.