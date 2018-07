Andy Murray renonce à Wimbledon

Andy Murray n'affrontera pas Benoît Paire, au premier tour de Wimbledon. Le Britannique a annoncé son forfait, la vieille de la début du tournoi. Il avait fait son retour à la compétition lors des tournois du Queen's et d'Eastbourne, après presque un an d'absence. Le gagnant des éditions 2013 et 2016 a annoncé, sur les réseaux sociaux, qu'il renonce à s'aligner. «C'est avec le cœur lourd que j'annonce que je vais me retirer de Wimbledon cette année. J'ai fait des progrès significatifs dans la pratique et les matches au cours des dix derniers jours, mais après de longues discussions avec mon équipe, nous avons décidé que faire les matches en cinq sets pourrait être un peu trop tôt dans le processus de récupération.

«Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour essayer d'être prêts à temps. Je vais commencer à m'entraîner intensivement sur les terrains à partir de demain et poursuivre ma récupération. J'attends avec impatience la saison américaine sur terrains durs.»

Really sorry to hear the news, @andy_murray.



From everyone at the All England Club, we wish you all the best with your journey back from injury.#Wimbledon pic.twitter.com/HkRkV8AdK8