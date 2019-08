Après les stars mondiales, les champions du futur s’alignent à Zurich

Courir dans un stade d’une capacité de 20'000 personnes, être filmé pendant son effort, côtoyer des athlètes de pointe ; voilà de quoi faire rêver les jeunes athlètes qui participeront ce samedi à Zurich à la finale de la Kids Cup. De quoi, aussi, laisser des souvenirs pour la vie. Même à ceux qui sont devenus des champions. Ainsi en va-t-il pour Léa Sprunger, championne d’Europe du 400m haies : « Plus jeune, j’ai aussi participé à ce genre de compétition. A l’époque, ce n’était pas connu sous ce nom, mais le principe était le même. J’ai beaucoup aimé et le fait de pouvoir traverser la Suisse et affronter des athlètes d’autres régions était top ». La Vaudoise ne tarit pas d’éloges sur cet événement : « Je pense que c’est très important pour l’athlétisme suisse. Cela permet de détecter les futurs talents. C’est un programme qui porte ses fruits et qui fédère beaucoup de gens ».

Un concept rassembleur

Le concept « Kids Cup », imaginé en 2011 repose sur une collaboration entre Swiss Athletics, le Weltklasse Zürich et UBS. Il se veut simple, rassembleur et passionnant. Il met aux prises des enfants de 7 à 15 ans, par catégorie d’âge, dans trois disciplines faisant appel aux mouvements de base: courir (sprint de 60m), sauter (saut en longueur), lancer (un lancer de petite balle de 200g). Les concurrents s’affrontent dans des éliminatoires organisés dans toute la Suisse afin de pouvoir se qualifier pour la finale cantonale. Les meilleurs de chaque canton sont ensuite sélectionnés pour la finale suisse, avec le titre national en point de mire.

Patrick K. Magyar, CEO des Européens de Zurich en 2014, a élaboré la compétition afin de permettre à tous les jeunes de pratiquer l’athlétisme, y compris les non-licenciés. Une façon de le démocratiser et d’ouvrir la porte aux associations, aux écoles ou encore aux clubs sportifs. « Le but était vraiment de permettre aux jeunes de pouvoir se développer et de repérer les talents de manière ludique » souligne Christian Milz, CEO de l’European Athletics. Il semblerait bien que ce projet soit une réussite, puisque que « plus de 20% de jeunes ayant participé à la Kids Cup ont ensuite pris une licence d’athlétisme » affirme Patrick K. Magyar.

155'000 enfants inscrits!

Chaque année, le taux de participation augmente. Avec plus de 1034 événements organisés en 2018, la manifestation prend une ampleur impressionnante. « En 2014, on comptait 80 000 jeunes. En 2019, ils sont 155'000,» se réjouit Christian Milz.

En parcourant la liste des participants de ces dernières années, plusieurs noms connus apparaissent comme celui de l’espoir genevois Julien Wanders, recordman d’Europe du semi-marathon en 2019 (ndlr :il avait terminé deuxième cantonal en 2011). « Toute l’élite suisse a passé par cette compétition, assure Patrick K.Magyar, beaucoup de jeunes qui prennent aujourd’hui leur essor ont participé ou gagné ce meeting ». Comme par exemple Yasmine Giger (ndlr : trois fois vainqueur de la Kids Cup et championne d’Europe U20 du 400m en 2017) ou encore Jason Joseph (110m haies) et Emma Piffaretti (saut en longueur).

Dans les régions, comme Genève et Vaud, les effets sont aussi perceptibles. « Cette compétition permet de faire bouger la jeunesse. Les clubs sont soutenus financièrement et ils reçoivent du matériel », explique Nicolas Verraires, responsable « Kids Cup » pour le canton de Vaud. Mais ce n’est pas tout. « Cela permet également de pratiquer « le scouting » qui permet de recruter des jeunes et ensuite les aiguiller sur les différents clubs du canton en fonction de leur lieu de résidence.»

Léa Sprunger et Mujinga Kambudji comme marraines

Côté genevois, Olivier Combe, président du Stade-Genève, est plus mitigé. Bien qu’il trouve que cette innovation soit une très bonne chose pour l’athlétisme de manière générale, il y voit quand même un bémol. « Je suis un peu déçu de l’impact qu’a eu la Kids Cup sur l’athlétisme genevois » déclare-t-il. En cause, un refus de la part du département d’instruction publique d’organiser cet événement dans les structures scolaires. « Je trouve dommage que les écoles ne puissent pas y participer. La conséquence est que tout le monde ne peut pas y prendre part et souvent, ce sont uniquement les licenciés qui y ont accès. Si l’on compare Genève à d’autres cantons tels que Soleure par exemple, cela saute aux yeux. Ils ont trois fois plus d’inscrits que nous lors de ces compétitions».

Néanmoins, la Kids Cup semble plutôt faire l’unanimité dans le développement de l’athlétisme suisse. Grâce au système de parrainage mis en place par la fédération, cinquante athlètes suisses sont mobilisés chaque année lors des événements régionalisés afin de transmettre leur expérience aux futurs athlètes. Cette année, Léa Sprunger, Mujinga Kambundji, Alex Wilson et Jason Joseph ont l’honneur d’être les parrains-marraines officiels de la manifestation. Un stade mythique, des stars : de quoi graver des souvenirs pour la vie.