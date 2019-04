Axel Danner est la valeur sûre de cet épatant SLO

Une vidéo tourne sur l’écran géant pendant le repas du soutien du FC Stade-Lausanne-Ouchy jeudi dernier. Axel Danner, latéral droit du SLO, y déclare écouter du reggaeton avant les matches pour se motiver. «Je sais, ça ne cadre pas avec ma tête», se marre le blond jeune homme de 27 ans, dont le calme est une caractéristique évidente. Difficile en effet de trouver un défenseur aussi serein en apparence qu’Axel Danner, l’homme qui ne panique jamais, même sous la pression.

De la 2e ligue inter à la Promotion League avec le SLO

Il y aurait pourtant de quoi stresser un peu, alors que se profile la Challenge League pour le SLO et son latéral. «Vous vous rendez compte? Dans quelques semaines, je vais peut-être retrouver le LS… Je leur souhaite de monter en Super League, bien sûr, mais ce serait incroyable pour moi de me retrouver à jouer à la Pontaise dans le monde professionnel. J’ai emprunté un autre chemin, mais on va peut-être se retrouver», sourit celui qui est arrivé à Vidy lorsque le SLO jouait en 2e ligue inter. «Je sortais des M18 de Team Vaud. J’avais le choix d’intégrer les M21 ou de partir. J’ai choisi le SLO et je ne le regrette absolument pas», explique celui qui n’a plus jamais bougé depuis son arrivée il y a neuf saisons. Et qui a enchaîné les promotions, en jouant quasiment chaque minute de chaque match. «C’est vrai que j’ai la chance d’être rarement blessé. Je crois qu’on peut dire que je suis un joueur assez fiable. Je n’ai pas de véritable point fort, mais pas de point faible non plus. En fait, je suis à 80% partout».

Surtout, il a su s’adapter très rapidement à chaque catégorie de jeu. D’abord au monde des adultes en découvrant la 2e inter, puis à la 1re ligue et à la Promotion League. «Le saut le plus haut, ça va peut-être vous surprendre, mais c’était des M18 à la 2e inter, explique-t-il. Après, à chaque fois, je me suis adapté assez vite, à l’image de l’équipe». Le SLO a en effet étonné à chaque fois, jouant les premiers rôles dans chaque nouvelle division. Une donnée qui risque tout de même d’évoluer un peu en Challenge League la saison prochaine, non? «Je pense, oui! Là, si on est premiers à Noël, on pourra dire qu’il y a un souci!» rigole-t-il.

La licence? Pas un thème de discussion dans l'équipe

S’il ne s’agit que d’une question de jours avant que Stade-Lausanne-Ouchy ne soit promu sportivement, l’obtention (ou non) de la licence n’interviendra que le 29 avril, voire fin mai. «Mais on n’en parle pas dans l’équipe. Ce sont les affaires du comité et je suis très confiant, comme tous mes coéquipiers.» En cas de montée, Stade-Lausanne-Ouchy devra sans doute se renforcer un peu, mais surtout conserver l’ossature de son équipe. Contrairement à ce qu’a fait par exemple Le Mont lors de sa montée en Challenge League, en 2014, où 90% de l’équipe avait changé. «Je ne pense pas que ce sera le cas. En tout cas, j’ai vraiment envie de découvrir ce niveau avec mes coéquipiers», glisse le latéral, qui est prêt à faire l’effort d’augmenter les doses d’entraînement. «Je suis en passe d’obtenir mon bachelor HEP, donc je n’aurai aucun problème de temps la saison prochaine», explique celui qui s’intéresse de près au profil de ses adversaires. «Je veux tout savoir. Je passe du temps sur les sites spécialisés pour savoir comment joue l’équipe adverse, qui est le milieu gauche, quelles sont ses statistiques… J’adore ça.»

D’ici quelques semaines, il devrait avoir l’occasion de découvrir de nouveaux adversaires: Winterthour, Aarau… et peut-être Lausanne, donc. Ce serait une belle histoire pour le gamin de Lutry qui, pour l’anecdote, ne possède pas (encore?) le passeport suisse. «Mes deux parents sont français, ils sont venus en Suisse pour travailler dans la restauration. Même s’ils ne sont pas dans le monde du foot, ce sont eux qui ont poussé pour que j’aille à Team Vaud. Moi, au début, je voulais rester à Lutry avec mes copains!» Aujourd’hui, il leur dit merci. (nxp)