Azzurri, remarquable, tient tête à Lugano

Lugano a tremblé jusqu’à la toute dernière seconde samedi à Chavannes-près-Renens. Le club tessinois a en effet bien failli encaisser l’égalisation à la 92e lorsque le coup de tête de l’avant-centre Arnaud Puemi a été sauvé par Noam Baumann, très heureux sur ce coup-là, tout comme ses coéquipiers. Car Lugano n’a de loin pas été la meilleure équipe ce samedi face à Azzurri 90 LS, très jeune formation de 1re ligue.

Azzurri a réussi un match de grande qualité, y compris dans l’utilisation du ballon. La si inexpérimentée formation de Julien Marendaz, composée d’une immense majorité de joueurs de moins de 20 ans, n’a en effet de loin pas fait que défendre, faisant circuler la balle avec conviction et précision et mettant souvent hors de position le milieu de terrain luganais. Les Tessinois n’ont ainsi eu aucune occasion avant le dernier quart d'heure, mis à part leur but à la 4e minute, œuvre de Jonathan Sabbatini.

Minimaliste, privé de ballon, Lugano ne faisait que subir, sans toutefois qu’Azzurri arrive à se montrer dangereux avant la 43e. S’en sont alors suivies deux minutes de folie juste avant la pause, lors desquelles les Vaudois auraient pu égaliser à deux reprises au moins. «Ce sont des êtres humains, on a notre chance», a ainsi exhorté Mohamed M’Sabeg, infatigable milieu de terrain défensif d’Azzurri, alors que M. Tschudi venait de siffler la pause au grand soulagement des Tessinois.

La deuxième période est repartie sur les mêmes bases, avec une immense frappe de Strahinja Urosevic, déviée par Noam Baumann en corner (67e). Lugano aurait pu marquer le 0-2 par Marc Janko (73e, bon arrêt du gardien vaudois Angelo Meneses), mais Azzurri continuait à dominer grâce à une prestation collective impeccable. Le coup de sifflet final de M. Tschudi sonnait alors comme une libération pour les visiteurs. Azzurri a perdu ce samedi, mais fait le plein de confiance. Tout le contraire d’un FC Lugano étonnamment fébrile.

Deux joueurs ont particulièrement marqué les esprits côté vaudois, le grand avant-centre Arnaud Puemi (22 ans) et le latéral droit Loïc Ombala (21 ans). Le second nommé, formé à Team Vaud, s’est fait une belle publicité, se montrant très actif sur son côté droit et mettant la misère à ses adversaires directs. Au point que Guillermo Abascal, le coach tessinois, a dû modifier son dispositif tactique après quinze minutes en constatant que ses joueurs n’arrivaient pas à faire face…

Azzurri 90 LS – FC Lugano 0-1 (0-1)

Chavannes-près-Renens, 500 spectateurs.

Arbitre M. Tschudi

But 4e Sabbatini 0-1

Avertissements 33e Denai (jeu dur), 43e Sabbatini (jeu dur), 47e Urosevic (jeu dur), 59e Mihajlovic (jeu dur)

Notes Azzurri sans Boniface, Carvalho et Andric (blessés).

Azzurri Meneses; Ombala, Kamé, Sessolo, Denai; M’Sabeg; Urosevic (81e Gonçalves), Mbondo, Obama (46e Aebischer), Arrigoni (46e De Oliveira); Puemi. Entraîneur: Julien Marendaz

Lugano Baumann; Yao, Amuzie, Sulmoni, Mihajlovic; Covilo; Crnigoj (49e Bottani), Sabbatini, Brlek (54e Fazliu), Gerndt; Janko (88e Abedini). Entraîneur: Guillermo Abascal (nxp)