Barcelone cartonne contre Gérone

Le FC Barcelone s'est bien amusé contre Gérone lors de la 25e journée de Liga. Les blaugrana ont écrasé Gérone 6-1 dans le derby catalan.

Festival de buts

Surpris dès la 3e et une réussite de Portu, le Barça a rapidement réagi pour mener 4-1 au repos. Deux buts de Suarez (5e/44e), et deux de Messi (30e/36e), et le match était plié. L'Argentin a égalé un record en marquant contre une 36e équipe différente en Liga.

A la reprise, Coutinho a participé à la fête en inscrivant le 5-1 de superbe manière, d'une frappe dans la lucarne. Il s'agissait de son premier but pour les blaugrana en championnat depuis son arrivée en provenance de Liverpool lors du mercato hivernal. Suarez a encore salé l'addition (76e) pour signer le septième triplé de sa carrière en Liga.

Grâce à ce succès, le Barça compte dix points d'avance sur Atletico Madrid, qui jouera dimanche soir sur la pelouse du FC Séville.

Le Real en grande forme

Le Real Madrid a retrouvé sa BBC. Le club merengue a battu Alaves 4-0 et les buts ont tous été inscrits par les trois attaquants Ronaldo (2), Bale et Benzema.

Au stade Santiago-Bernabeu, Benzema a talonné pour Ronaldo (43e) puis lancé Gareth Bale (46e), avant que «CR7» n'alourdisse le score sur une passe en retrait de Lucas Vazquez (61e). Et le Portugais, capitaine pour l'occasion, aurait pu inscrire un triplé, mais il a généreusement laissé Benzema marquer sur penalty (88e) pour reprendre confiance, sous les applaudissements du public merengue.

Ce net succès permet aux Madrilènes (3e) de consolider leur place sur le podium, mais à 14 points quand même du leader Barcelone.

Dégâts pour Semedo et Piqué

Cette victoire n'a pas été sans égratignures. Le latéral du FC Barcelone Nelson Semedo, blessé samedi contre Gérone (6-1), «souffre d'une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche», a écrit le Barça dans un communiqué, précisant que de plus amples examens seraient menés dimanche.d'une lésion musculaire à une cuisse, a annoncé le club catalan.

Quant à Piqué, victime d'un coup, sorti à l'heure de jeu en boitant et en grimaçant, on pouvait craindre une rechute de son problème au genou droit mais Valverde s'est montré rassurant à son sujet. «Concernant Piqué, c'est un coup mais il va bien», a dit le technicien en conférence de presse.

«S'il a joué dès le coup d'envoi, c'est qu'il n'a pas de problème. Son problème (de genou) est absolument contrôlable. Il a simplement reçu un coup très douloureux, ce qui l'a fait boiter, et c'est pourquoi je l'ai remplacé par précaution», a ajouté Valverde. (si/nxp)