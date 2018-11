Boca - River, ou quand le foot dépasse tout entendement

Bien sûr, il y a déjà eu un AC Milan - Juventus (2003), un Bayern - Dortmund (2013) et même deux Real - Atlético Madrid (2014 et 2016) en finale de la Ligue des champions. Bien sûr, ça n’est ni la première ni la dernière fois qu’un match enflamme toute une ville, déchire tout un peuple. Bien sûr, on hurlera du Caire à Glasgow, en passant par Istanbul, Varsovie ou Rio de Janeiro (pardon à tous les autres), que chez nous aussi, le football est «bien plus qu’une simple question de vie ou de mort» – comme disait Bill Shankly à Liverpool. Oui, trois fois oui et c’est bien ce qui fait de lui un phénomène si spécial, le foot sait répandre sa flamme dans les moindres recoins d’une planète conquise.

Mais quand même: une finale de Copa Libertadores (la C1 sud-américaine) entre Boca Juniors et River Plate, les deux rivaux (euphémisme) de Buenos Aires, ça risque de tout exploser sur l’échelle de la passion, de la folie. Pour le meilleur et pour le pire. Ce que va vivre la capitale argentine, entre le match aller de ce samedi à la Bombonera (21 h en Suisse) et le retour au Monumental du 24 novembre, dépasse tout entendement. D’ailleurs, l’autre jour, une discussion purement footballistique s’est terminée par des coups de feu.

Affrontement ultime

Zéro mort pour l’instant – sous réserve des soubresauts de la nuit passée, veillée d’armes. Mais le contexte, traditionnellement tendu pour ce Superclasico (Barça - Real, ça n’est que le Clasico), 369e du nom depuis 1908, s’annonce plus ravageur que jamais. Sur le plan «sportif» d’abord, parce que jamais les deux clubs ne s’étaient encore affrontés à ce stade ultime de la compétition reine; gloire éternelle à qui l’emportera, malédiction inextinguible à celui qui s’inclinera. Sur le plan politique ensuite, parce que le pays, par nature en ébullition, se trouve en équilibre économico-humain très instable. Et comme s’il n’y avait pas assez de sel dans le chimichurri (sauce traditionnelle affiliée à la pratique de la grillade), Mauricio Macri, président argentin ultracontesté par les pauvres parce qu’il semble ne s’intéresser qu’aux riches, est aussi un ancien président de Boca Juniors.

Boca - River, ou l’affrontement ultime. Plus de mille journalistes accrédités, diffusion assurée dans une centaine de pays à travers le monde – jusqu’ici, tout va bien. Boca - River pour la dernière finale de la Copa Libertadores à se disputer en matches aller-retour, ça valait la peine d’attendre. Pour le meilleur ou pour le pire. (24 heures)